Bürokratie und Steuern : „Viele bleiben Deutschland nur aus Heimatliebe treu“

Die meisten der kleinen und mittleren Unternehmen haben das Pandemiejahr 2020 besser überstanden als befürchtet. Laut einer aktuellen Analyse von mehreren Hunderttausend Jahresabschlüssen der Geschäftskunden deutscher Sparkassen durch deren Verband DSGV haben 90 Prozent der Unternehmen mit Jahresumsätzen bis höchstens 250 Millionen Euro trotz Corona Gewinn gemacht.

Die positiven Zahlen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Unternehmer unter schwierigen regulatorischen Rahmenbedingungen leiden, was vor allem an der hohen Belastung durch Steuern und Bürokratie liegt. Hört man sich im Mittelstand um, unterscheidet sich die Wahrnehmung an der Unternehmerbasis offenbar stark davon, wie Spitzenpolitiker die Lage sehen.

Beispiel: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat im Wahlkampf behauptet, kein Unternehmer würde Deutschland wegen hoher Steuern verlassen. Die Unternehmerin und FDP-Kommunalpolitikerin Sarah Zickler ärgert sich über diese Aussage und erklärt, warum sie das anders sieht. „Viele Unternehmer bleiben dem Standort Deutschland nur noch aus reiner Heimatliebe treu“, sagt Zickler, die in Reutlingen ein Maklerunternehmen leitet und Generalsekretärin der FDP-Vereinigung Liberaler Mittelstand in Baden-Württemberg sowie Mitglied in deren Bundesvorstand ist. Andere Unternehmer gingen nach Polen oder Rumänien oder richteten eine Holding in der Schweiz ein. Hauptsorge kleiner und mittlerer Unternehmen sei laut Zickler das komplizierte Steuerrecht, die drohende Wiedereinführung der Vermögensteuer sowie der hohe Bürokratieaufwand.

Das gilt etwa für die Umsatzsteuer: Nur Privatpersonen tragen die Umsatzsteuer, doch Unternehmen müssen diese aufwendig verbuchen, auch wenn sie Geschäfte mit anderen Unternehmen abwickeln. Im inländischen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen sollte die Umsatzsteuer daher entfallen, wie es in manchen europäischen Ländern auch üblich sei. Das wäre eine erhebliche Erleichterung, durch die kein Steueraufkommen verloren ginge. Auch die Sonderregeln der Gewerbesteuer machen Gewerbetreibenden das Leben unnötig schwer. „Unternehmer wünschen sich mehr Mittelständler in der Politik und weniger Politik im Mittelstand“, sagt Zickler. Ihre Partei schlägt eine pragmatische Lösung des Bürokratieproblems vor: Für jede neue Verordnung müssten zwei alte Verordnungen gestrichen werden.

Lebensferne Regeln

Die Belastung der Unternehmen mit Bürokratie zieht sich durch alle Branchen, wie der Unternehmer und Bundestagsabgeordnete Alexander Kulitz (FDP) beobachtet. Für sich genommen sähen die Probleme wie Einzelfälle aus, daher sei es so schwer, eine breite Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.

In der Gesamtheit aber lähmten die zahlreichen lebensfernen Regeln und Auflagen den Mittelstand und die deutsche Wirtschaft. „Selbst ein Handwerksbetrieb kommt heute nicht ohne teure Steuerberater aus“, sagt Kulitz. Angesichts der derzeitigen Umfragewerte für linke Parteien fürchten sich zahlreiche Unternehmer aus seiner Sicht zu Recht vor der Wiedereinführung einer bürokratischen und wirtschaftsschädigenden Vermögensteuer. Und zur Sorge über steigende Energiepreise gesellt sich seiner Beobachtung nach die Angst um die Versorgungssicherheit insgesamt.

Dass die Furcht der Unternehmer vor einer Rückkehr der Vermögensteuer nicht übertrieben ist, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Untersuchung durch die Universität Göttingen im Auftrag des Verbands Familienbetriebe Land und Forst. Eine Vermögensteuer mit einem Steuersatz von 1 Prozent mag sich harmlos anhören, doch würde das laut Studie dazu führen, dass die Nettoeinkommen der betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer um bis zu 54 Prozent sinken.