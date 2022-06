Flugausfälle und Verspätungen : Warnstreik bei Easyjet in Berlin

Reisende am Berliner Flughafen BER müssen sich am Freitagmorgen wegen eines Warnstreiks bei der Gesellschaft Easyjet auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 450 Kabinen-Beschäftigte des Unternehmens dazu aufgerufen, am Standort in Schönefeld zwischen 5 Uhr und 10 Uhr die Arbeit niederzulegen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde für das Kabinenpersonal.

„Die Arbeitgeberseite hat uns kein neues Angebot zur Erhöhung der Vergütung vorgelegt und damit den Warnstreik selbst provoziert“, teilte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler am Donnerstag mit. Die Gewerkschaft fordert einen Ausgleich der aktuellen Preissteigerungen, jedoch mindestens fünf Prozent mehr Gehalt sowie eine Einmalzahlung in Höhe einer Monatsvergütung samt Schicht- und sogenannter Sektorenzulage. Der Tarifvertrag soll bis zum 31. Dezember 2022 laufen. „Die exorbitant gestiegenen Preise sowie die große Mehrbelastung an Bord wegen der chaotischen Restart-Phase der ganzen Branche zeigen, dass unsere Forderungen mehr als berechtigt sind“, betonte Rößler.

Easyjet hat jüngst angekündigt, seine in Berlin stationierte Flotte ab Oktober von 18 auf elf Maschinen zu verkleinern. Als Gründe nannte die Airline eine unerwartet schwächere Erholung der Nachfrage und steigende Flughafengebühren. Easyjet wolle sich auf profitable Routen konzentrieren. Womöglich müssten rund 275 Cockpit- und Kabinenbeschäftigte gehen. Easyjet war seit der Air-Berlin-Pleite 2017 größte Airline in der Hauptstadt, hatte aber bereits nach Ausbruch der Corona-Krise 2020 die Flotte von 34 auf 18 Flieger fast halbiert.

Skandinavische Airline SAS auch kurz vor Streik

Auf Flugreisende in Skandinavien könnten mitten in der Urlaubszeit ebenfalls Probleme zukommen. Hunderte Piloten der Fluggesellschaft SAS haben einen Streik ab Ende Juni angekündigt. Nach gescheiterten Verhandlungen der Pilotenvereinigungen mit dem Unternehmen habe man den Konzern und die Behörden über die Pläne in Kenntnis gesetzt, teilte die schwedische Pilotenvereinigung SPF am Donnerstag mit. Man habe in den seit November 2021 laufenden Verhandlungen keine Einigung erzielt und sehe sich deshalb gezwungen, ab dem 29. Juni in Schweden, Norwegen und Dänemark zu streiken.

Die finanziell angeschlagene SAS kritisierte die Streikwarnung. Sie zeige einen erschreckenden Mangel an Verständnis für die Situation, in der sich die Fluggesellschaft befinde, sagte Kommunikationschefin Karin Nyman der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Man kämpfe jeden Tag. Es brauche Veränderungen, zu denen alle beitragen müssten. Die gestellten Forderungen seien unmöglich.

Unternehmen lehnt Einigungsvorschlag ab

Die Pilotenvereinigung warf der SAS-Führung unter anderem vor, die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren genutzt zu haben, um fast die Hälfte der Piloten mit einem vereinbarten Recht auf Wiedereinstellung zu entlassen, dieses Recht aber außer Kraft gesetzt zu haben. Die Tarifvereinbarungen seien zudem zum 31. März ausgelaufen, ohne dass ein neues Abkommen erzielt worden sei. Nachdem ein deutliche Einsparungen beinhaltender Vorschlag von der SAS-Führung abgelehnt worden sei, sehe man keinen anderen Ausweg als den Streik und die Suche nach einer Lösung per Schlichtung.

Der Zeitung „Dagens Nyheter“ zufolge könnten rund 900 Piloten in Skandinavien in den Streik treten, sofern die SAS-Führung ihnen nicht entgegenkommt. Betroffen sein könnten demnach etwa 250 Flüge und 45.000 Reisende täglich.

Der letzte Pilotenstreik bei der SAS im Jahr 2019 dauerte gut sieben Tage. Knapp 4000 Flüge in Dänemark, Schweden und Norwegen wurden damals eingestellt. Insgesamt 360.000 Reisende waren betroffen. Die finanziell kriselnde Fluggesellschaft kostete das damals jeden Tag einen Millionenbetrag.