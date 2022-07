Drei Jahre nach dem Start : Warum 5G schneller wächst als alle Mobilfunkgenerationen zuvor

Aktualisiert am

Vor drei Jahren wurde die Technik für den neuen Mobilfunkstandard 5G freigeschaltet. Es gab einige Hürden. Aber noch nie ist ein Netz so schnell gewachsen.

Microsoft will stärker im neuen Mobilfunkstandard 5G mitmischen. Bild: dpa

Es begann mit einem Wettlauf der Marketingstrategen. Anfang Juli 2019 verkündete die Deutsche Telekom mit großem Spektakel den „Startschuss für 5G in Deutschland“. Als erster Mobilfunkanbieter brachte sie 5G-Tarife und ein Smartphone auf den Markt, das die neue Mobilfunktechnik beherrschte. Jedoch ließen die Sendeantennen auf sich warten; mehr als LTE war auch mit dem 5G-Tarif und dem neuen Handy von Samsung nicht drin. Zwei Wochen später, heute vor genau drei Jahren, legte Dauerrivale Vodafone nach – aber präsentierte nicht nur Datentarife und 5G-taugliche Smartphones, sondern schaltete auch ein noch sehr überschaubares 5G-Netz an. „Wir starten als Erste in Deutschland“, jubelte der damalige Deutschlandchef Hannes Ametsreiter.

Die Eile der beiden Platzhirsche hatte ihren Grund. Wenige Wochen zuvor war die Auktion um die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard zu Ende gegangen. Im Wettbieten untereinander und gegen den O2-Anbieter Telefónica Deutschland und Drillisch , der als Neuling in den Markt drängt, hatten sich die Angebote immer höher geschaukelt. Am Ende stand für das Quartett eine Rechnung über insgesamt 6,6 Milliarden Euro auf dem Zettel. Dieses Geld muss wieder verdient werden: mit 5G-Netzen für die Industrie zur Steuerung von Fabriken, autonom fahrende Transporter oder das Internet der Dinge, aber vor allem auf dem hart umkämpften Handymarkt.