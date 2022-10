Parfümeriekette : Douglas-Chefin Tina Müller muss gehen

Die Nachricht kam überraschend: Die Parfümeriekette Douglas bekommt einen neuen Vorstandschef. Tina Müller, die Douglas seit rund fünf Jahren leitet, gibt ihren Posten an den Niederländer Sander van der Laan ab. Müller wechselt in den Aufsichtsrat. Der Wechsel an Deutschlands größter Parfümeriekette soll schnell vollzogen werden: Schon am 1. November soll Müller ihren Posten räumen. Das verkündete das Unternehmen am Donnerstag.

Man freue sich, mit van der Laan einen „ausgezeichneten Manager“ gefunden zu haben, heißt es von Henning Kreke, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats. „Zugleich danke ich Tina Müller im Namen des gesamten Aufsichtsrats für ihren herausragenden Beitrag zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens und bedaure ihr Ausscheiden.“

Geht es nach Müller, war der Ausstieg auf langer Hand geplant: „Dieser Schritt fällt mir unfassbar schwer“, schreibt die Managerin auf dem Berufsportal Linkedin. „Erleichtert wird meine Entscheidung da­durch, dass mit Sander van der Laan ein gestandener Nachfolger mit langjähriger Retailerfahrung bereitsteht.“

Mit 2,5 Milliarden Euro verschuldet

Zwar betonen sowohl Kreke als auch Müller, dass das Ausscheiden freiwillig war – jedoch gibt es auch Anzeichen, dass es hinter den Kulissen kräftig rumort hat: Vor allem der Douglas-Eigentümer, der Fi­nanz­investor CVC, soll Druck gemacht haben. Der Private-Equity-Gesellschaft, die Douglas im Jahr 2015 kaufte, gehören 85 Prozent der Anteile. Der Kauf war schuldenfinanziert – seither ist Douglas mit rund 2,5 Milliarden Euro verschuldet. Auf Douglas lasten daher Zinszahlungen, die die Parfümeriekette zurückverdienen muss. Mit van der Laan soll sich Alexander Dibelius, Deutschlandchef von CVC, nun einen höheren Umsatz und Rendite erhoffen.

Auch wird schon lange über eine Rückkehr der Parfümerie an die Börse gesprochen – durch die Corona-Pandemie und die derzeitig schwierige Weltlage rückt das aber weiter in die Ferne. Mit den Gewitterlagen wie der Inflation oder dem Krieg in der Ukraine sei Tina Müller nun nicht mehr die richtige Vorstandsvorsitzende, heißt es aus Unternehmenskreisen. Müller ist dafür bekannt, das Onlinegeschäft von Douglas stark vorangetrieben zu haben. So wollte die 54-Jährige die Investitionen in die weitere Digitalisierung von Douglas weiter fokussieren, während CVC vor allem Kosten sparen wollte. Zwar habe Müller mit Douglas große Erfolge erzielt, aufgrund der ungewissen Weltlage brauche das Unternehmen jedoch einen neuen Managertypen. Kurz gesagt: Es passt nicht mehr. Ein Sanierer soll her.

Den glaubt Douglas jetzt mit dem 54- jährigen van der Laan gefunden zu haben. Der Niederländer hat viel Erfahrungen im Einzelhandel, zuletzt führte er noch das Geschäft des Non-Food-Discounters Ac­tion. Zuvor war er über 16 Jahre lang für das Einzelhandelsunternehmen Ahold Del­­haize tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Einzelhandelskette Albert Heijn. Jetzt zieht der Niederländer nach Düsseldorf. „Ich freue mich, meine Erfahrung einzubringen und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens gemeinsam mit einem exzellenten Team fortzuschreiben“, heißt es vom künftigen Chef der Parfümerie.