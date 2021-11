„Keine halbherzige Lösung“ : Dorint-Chef: Lockdown wäre für große Betriebe günstiger

Aktualisiert am

Für Geimpfte und Genesene unter Auflagen geöffnet halten – möglicherweise mit Testanforderungen in 2-G-plus-Strategien: Aus Sicht von Dirk Iserlohe sind die staatlich verordneten Konzepte mehr Last als Hilfe. Doch einen Verzicht auf all die Schutzvorgaben fordert der Aufsichtsratsvorsitzende der Dorint-Hotels nicht – ganz im Gegenteil. „Wir brauchen einen Lockdown und keine halbherzige Lösung“, sagt Iserlohe im Gespräch mit der F.A.Z. „Ich befürchte, dass wir doch noch viel zu spät einen Lockdown beschließen müssen“, fügt er hinzu. Doch dann hätte er abermals mehrere Wochen mit zusätzlichen Verlusten hinter sich, die vom Staat nicht annähernd ausgeglichen würden.

Mit seiner Forderung fällt Iserlohe, der die Dorint-Dachgesellschaft Honestis führt, im deutschen Beherbergungsgewerbe auf. Andere Branchenvertreter mahnen gerade, alles zu tun, um Schlimmeres - einen weiträumigen Lockdown - zu verhindern. Iserlohe argumentiert anders. Aus seiner Sicht ist die aktuelle Variante die wirtschaftlich schlimmere.

„Ich gebe zu, dass meine Forderung zunächst merkwürdig klingt“, sagt Iserlohe. Gegen Beherbergungsverbote hatte er in der Pandemie sogar geklagt. Wie viele Branchenvertreter sah er die Hotellerie als Bauernopfer, damit andere Branchen in der Pandemie geöffnet bleiben konnten. Dass er trotzdem den Hotel-Lockdown fordeet, liege an den Regelungen für die staatlichen Überbrückungshilfen für Unternehmen: „Für große Unternehmen bringen die Hilfen unter den neuen 2-G-Auflagen gar nichts, weil sie schon vorher den möglichen Höchstbetrag ausgeschöpft haben.“

„Jeder Tag bringt neue Verluste“

Mit 12 Millionen Euro Überbrückungshilfe rechnet er für das zu Ende gehende Jahr, dazu 40 Millionen Euro wegen früherer Schließungsverfügungen. Mehr dürfe er derzeit nicht geltend machen. Und das bedeutet nach seiner Rechnung für die Dorint-Hotels: „Wir bekommen vom erlittenen Schaden bis zum Jahresende nur ungefähr 54 Prozent ersetzt.“ Andere Unternehmen bekämen einen höheren Anteil. „Größere Hotelketten werden diskriminiert, dabei läuft auch bei uns der Schaden weiter auf“, klagt Iserlohe. „Aktuell bringt jeder Tag mit Stornierungen neue Verluste.“

Die Ursache für seinen Unmut ist ein rechtlicher Deckel für die Überbrückungshilfen. Für Einzelhotels seien die vielfach ausreichend, Ketten könnten die Höchstsumme aber nur einmal für alle Standorte zusammen beanspruchen. „Warum soll ich auf 70 Millionen Euro Schaden sitzen bleiben, während für andere die Ausfälle gedeckt sind? Ich fordere nicht die Begünstigung eines Unternehmens. Es ist aber nicht einzusehen, warum kleine Unternehmen relativ mehr Unterstützung bekommen“, wettert er. Je größer ein Unternehmen sei, desto kleiner falle die anteilige Erstattung aus.

Da Dorint mit knapp 60 Hotels in Deutschland nicht der Größte in der Branche ist, schätzt Iserlohe, dass mancher Wettbewerber weniger als die Hälfte des erlittenen Schadens, womöglich nur ein Drittel davon, ausgeglichen bekomme. Nur eine politische Entscheidung könne noch seine Forderung nach einer Beherbergungspause überflüssig machen: der Deckel für Überbrückungshilfen müsse aufgehoben werden.

Und das sei für den Staat angesichts der jüngsten Steuermehreinnahmen keineswegs unerschwinglich. „Die Kettenbetriebe bräuchten in Summe 2 bis 3 Milliarden Euro, um kleineren Unternehmen gleichgestellt zu sein“, kalkuliert Iserlohe und hat nach eigenen Worten dabei schon Großgastronomen und manchen Einzelhändler mit eingerechnet.

Tagungen fehlen im Geschäft

Das Pandemie-Geschehen der vergangenen Wochen hat Spuren in seiner Buchungsstatistik hinterlassen. Im September waren seine Zimmer zu knapp 57 Prozent ausgelastet, im Oktober – auch dank der Herbsturlauber – zu 59 Prozent. Für den November dürften es nach aktuellem Stand nur noch 42 Prozent sein, im Dezember 26 Prozent. Dass die Häuser nicht noch leerer seien, liege an Urlaubern. „Wir hätten sonst zu dieser Zeit auch Weihnachtsfeiern, Gesellschafterversammlungen, Tagungen und Seminare. Von diesen Buchungen brechen aber jeden Tag weitere weg“, sagt er.

Ohne staatliche Auflage eigeninitiativ Hotels vorübergehend zu schließen und Beschäftigte komplett in Kurzarbeit zu schicken sei jedoch kein Ausweg. In Pachtverträgen seien mitunter Betreiberpflichten festgeschrieben, und auch ein leeres Hotel komme nicht ganz ohne Mitarbeiter aus, da Technik und Wasserleitungen geprüft werden müssten. Schon während früherer Beherbergungsverbote habe er deshalb kein Hotel komplett auf null setzen können.