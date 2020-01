Interne Dokumente zur 737 Max : „Dieses Flugzeug wurde von Clowns entworfen“

Interne Nachrichten, die jetzt an die Öffentlichkeit gelangten, bringen Boeing weiter in Erklärungsnot. Zusätzlich belasten sie das ohnehin schon angespannte Verhältnis zur amerikanischen Flugaufsicht FAA.

„Dieses Flugzeug wurde von Clowns entworfen, die wiederum von Affen beaufsichtigt werden“ – so heißt es in einer im Jahr 2017 verschickten E-Mail eines Boeing-Mitarbeiters, die sich auf das Flugzeugmodell 737 Max bezieht. Es ist eine aus einer ganzen Reihe von internen Nachrichten, die jetzt publik geworden sind. Sie bringen den Luftfahrtkonzern weiter in Erklärungsnot und haben das Zeug, dessen ohnehin schon angespanntes Verhältnis zur amerikanischen Flugaufsicht FAA weiter zu belasten.

Mitarbeiter machen sich darin über Regulierungsbehörden lustig und sprechen über Versuche, sie zu manipulieren. Abermals werfen die Nachrichten ein Licht darauf, dass es intern offenbar seit einiger Zeit Sicherheitsbedenken rund um die 737 Max gegeben hat, also bevor im Oktober 2018 und im März 2019 Maschinen des Typs abstürzten. Nach dem zweiten Unglück wurde die Maschine von Aufsichtsbehörden in aller Welt aus dem Verkehr gezogen, und dieses Flugverbot gilt bis heute.

Boeing ist sich offenbar bewusst, dass diese E-Mails reichlich Zündstoff haben. In einer Stellungnahme gab sich der Konzern reumütig: „Wir bedauern den Inhalt dieser Unterhaltungen und entschuldigen uns bei der FAA, dem Kongress, unseren Kunden unter den Fluglinien und der fliegenden Öffentlichkeit dafür.“ In den E-Mails sei „provozierende Sprache“ verwendet worden, die mit Boeings Werten unvereinbar sei. Der Konzern werde darauf reagieren und dabei auch „disziplinarische Maßnahmen“ ergreifen.

Schulungen am Simulator für Piloten der 737 Max

Die E-Mails hat Boeing im Dezember an den Kongress und die FAA gegeben, und die mehr als 100 Seiten wurden jetzt auf Drängen aus dem Kongress veröffentlicht. In einer im Jahr 2018 gesendeten Nachricht spricht ein Mitarbeiter zum Beispiel über Versuche, Dinge unter Verschluss zu halten: „Gott hat mir noch immer nicht für mein Vertuschen aus dem letzten Jahr vergeben.“ Einige E-Mails unterstreichen die Versuche von Boeing, Regulierer zu überzeugen, für Piloten der 737 Max kein Training an Simulatoren zu verlangen, was teurer gewesen wäre als einfache Schulungen am Computer.

Ein Mitarbeiter äußerte seine Freude über eine Entscheidung von Behörden, für Piloten, die das Vorgängermodell 737 NG geflogen haben, kein Training an Simulatoren zu fordern: „Man kann 30 Jahre von der NG weggewesen sein und trotzdem in die Max springen können? ICH LIEBE ES!!“ In einer Nachricht wurden auch Sicherheitsbedenken zu den Simulatoren für die 737 Max thematisiert: „Würdest Du Deine Familie in ein Flugzeug mit jemandem setzen, der Training am Simulator hinter sich hat? Ich nicht.“

Das Unternehmen sagte jetzt in einer Stellungnahme, es sei sicher, dass die Simulatoren für die 737 Max funktionierten. Erst zu Beginn dieser Woche hatte Boeing auch mitgeteilt, vor der Rückkehr der 737 Max Schulungen am Simulator für alle Piloten zu empfehlen. Wegen der damit verbundenen Kosten ist das ein erhebliches Zugeständnis.

Nicht zum ersten Mal gelangen peinliche E-Mails an die Öffentlichkeit

Boeing ist schon im Oktober von internen E-Mails rund um die 737 Max in Verlegenheit gebracht worden. Beispielsweise in einer im Jahr 2016 und damit lange vor den beiden Abstürzen verschickten Nachricht eines Testpiloten, der Fragen nach der Sicherheit der speziell für diesen Flugzeugtyp entwickelten Flugautomatik MCAS aufwarf. Dieses System wird mit beiden Abstürzen in Verbindung gebracht.

Die neuen E-Mails sind aber gerade wegen ihrer Wortwahl eine abermalige Blamage, und Politiker zeigten sich empört. Peter DeFazio, der die Untersuchungen eines Kongressausschusses zur 737 Max führt, sagte, die Dokumente lieferten ein „zutiefst verstörendes Bild“. Die FAA sagte, der Ton und der Inhalt in einigen der Nachrichten sei „enttäuschend“. Allerdings wies sie auch darauf hin, dass die neuen Dokumente keine neuen Sicherheitsrisiken offengelegt hätten.

Boeing ist auf das Wohlwollen der FAA und auch von Aufsichtsbehörden in anderen Ländern angewiesen. Der Konzern arbeitet an einer Nachbesserung der Software, und dieses Update muss von Behörden genehmigt werden, bevor die 737 Max wieder abheben darf. Wann es so weit sein wird, bleibt offen. Der frühere Boeing-Vorstandsvorsitzende Dennis Muilenburg hatte die Behörde mit optimistischen Prognosen für die Aufhebung des Flugverbots irritiert. Er wurde kurz vor Weihnachten entlassen. Sein Nachfolger David Calhoun sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben, das Verhältnis zu Regulierern zu reparieren. Er soll seinen Posten am nächsten Montag antreten.