Aktiengesellschaften beteiligen ihre Anteilseigner mit der Dividende am Gewinn des Un­ternehmens. Beim Waffenhersteller Heckler & Koch war dies seit der Platzierung eines Minianteils der Papiere der Muttergesellschaft H&K AG an der Euronext im Paris im Jahr 2015 noch nie der Fall – jetzt wird wohl darüber nachgedacht. Doch entschieden ist darüber noch nicht.

Der frühere Mehrheitseigentümer Andreas Heeschen, der eigenen Angaben zufolge aktuell rund 10 Prozent der Anteile hält, fordert vor einer Handelskammer des Stuttgarter Landgerichts für das Ge­schäftsjahr 2021 die Auszahlung der Mindestdividende von 4 Prozent je Anteilsschein. Im konkreten Fall bedeutet das 4 Cent je Aktie. Heeschen wendet sich mit einer Anfechtungsklage gegen Be­schlüsse der Hauptversammlung im vergangenen Jahr. Sie hatte unter anderem keine Ausschüttung an die Anteilseigner für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen, weil dies gar nicht vorgesehen war.

Hinter den Kulissen knirscht es gewaltig

Während das Unternehmen seit längerer Zeit wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist, knirscht es bei dem Waffenhersteller hinter den Kulissen weiterhin gewaltig. Heckler & Koch habe keine Dividende ausgeschüttet, weil sonst hätten die Verhandlungen mit den Geldgebern über die weitere Finanzierung in Gefahr geraten können, argumentiert Finanzvorstand Björn Krönert vor Gericht.

Bei einer Ausschüttung an die Aktionäre sei die Existenz des Unternehmens bedroht gewesen, weil die Geldgeber womöglich das bestehende Darlehen gekündigt hätten. Die entscheidenden Gespräche fanden im Sommer 2022 statt. Die Hauptversammlung war Anfang August. Eine Bank sei bei den Gesprächen über den neuen Konsortialvertrag auch abgesprungen. „Die Finanzierung von Rüstungsunternehmen war lange Zeit ein No-Go.“ Erst durch Putins Krieg habe sich die Einstellung der Banken geändert.

Heckler & Koch hatte vor einigen Jahren noch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Schuldenberg war hoch. Doch die Lage besserte sich zusehends. Die Verschuldung betrug Ende des Jahres 2022 noch 110 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 244 Millionen Euro. Ein Gesellschafterdarlehen wurde in Hybridkapital umgewandelt und gilt nun bilanziell als Eigenkapital. Hatte die Waffenschmiede 2021 noch ein negatives Eigenkapital von 85,3 Millionen Euro, so beträgt das Eigenkapital inzwischen plus 70,3 Millionen Euro.

Wiedersehen vor Gericht

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Heckler & Koch und Heeschen vor Ge­richt treffen. Man sei schon fast in einer vertrauten Runde, sagt der Richter, der hinter der Klage etwas ganz anderes vermutet: den Streit zwischen Heeschen und dem neuen Mehrheitseigentümer von Heckler & Koch, der in Luxemburg ansässigen Finanzholding CDE, hinter der der französische Investor Nicolas Walewski steht.

Heeschen behauptet, dass seine Aktien des Waffenherstellers nicht rechtmäßig an Walewski übergegangen seien. Deshalb war er vor das Landgericht Frankfurt am Main gezogen. Das entschied aber, dass alles korrekt gelaufen sei. Heeschen will das aber nicht hinnehmen und rief das zuständige Oberlandesgericht an. Das hat die Sache aber noch nicht terminiert.

Heeschen und sein Anwalt können sich durchaus vorstellen, dass sie mit Heckler & Koch und dessen aktuellem Großaktionär eine Einigung finden. So fordern sie die Zahlung einer Mindestdividende für die vergangenen drei Jahre und die Er­weiterung des Aufsichtsrates von drei auf vier Mitglieder. Bei der Vergrößerung des Kontrollgremiums könnte Heeschen dann dort selbst mitmischen oder eine Person seines Vertrauens. Doch über einen möglichen Vergleich kann nicht das Unternehmen entscheiden, sondern das ist Sache der Hauptversammlung, die der bisherigen Planung zufolge im Juni stattfinden soll. Sie müsste einen entsprechenden Beschluss fassen. Und zu­nächst ist völlig offen, was die CDE von dem Vorstoß des früheren Großaktionärs hält. Sie war bei der Verhandlung nicht vertreten. Kommt es zu keiner Einigung, will das Stuttgarter Landgericht am 4. Ju­li eine Entscheidung zu der Anfechtungsklage verkünden.