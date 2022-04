Politische Zielscheibe : Warum Floridas Gouverneur Disney bestrafen will

Wie wohl kaum ein anderes Unternehmen steht Walt Disney für eine Welt, in der noch alles in Ordnung ist. Der Unterhaltungsgigant erzählt Geschichten, die meist ein „Happy End“ haben. Aber die Harmonie ist in diesen Tagen empfindlich gestört. Disneys Märchenreich von Prinzessinnen und Prinzen, niedlichen Tieren und Superhelden ist zur politischen Zielscheibe geworden. Wegen eines umstrittenen Gesetzes in Florida ist der Vorstandsvorsitzende Bob Chapek zwischen die Fronten geraten. Erst sah er sich heftiger Kritik aus der eigenen Belegschaft gegenüber, die ihm vorwarf, nicht lautstark genug gegen das Gesetz zu protestieren. Nachdem dies ihn bewegte, klarer Position zu beziehen, wurde er umgehend zum Feindbild konservativer Kreise. Politiker der Republikanischen Partei attackierten ihn ebenso wie Kommentatoren des politisch weit rechts stehenden Senders Fox News.

Diese Auseinandersetzungen sind jetzt weiter eskaliert: Am Dienstag forderte Floridas Gouverneur Ron DeSantis das Parlament in dem Bundesstaat auf, ein Gesetz abzuschaffen, das Disney hier bislang besondere Privilegien gibt. Es erlaubt dem Konzern, sich auf dem riesigen Areal in der Nähe von Orlando, wo er den Freizeitpark „ Disney World“ betreibt, weitgehend selbst zu regulieren. Beispielsweise kann er hier Genehmigungsverfahren für Baustellen kontrollieren und eigene öffentliche Dienste wie Feuerwehren bereitstellen. Die Regelung ist auch mit steuerlichen Vorteilen verbunden.

Es gibt in Florida eine ganze Reihe solcher Selbstverwaltungszonen. Für viele Beobachter ist indessen klar, dass der Gouverneur mit seinem Manöver nicht grundsätzlich gegen solche Privilegien kämpfen will, sondern speziell auf Disney abzielt. Er sagte, er wolle alle solche Zonen auflösen, die vor 1968 geschaffen worden sind, und die Regel für Disney gilt seit 1967. Politiker von den Republikanern sind der Aufforderung des Gouverneurs umgehend gefolgt und haben noch am gleichen Tag entsprechende Gesetzentwürfe vorgelegt.

Das Gesetz, das den Streit um Disney ausgelöst hat, heißt „Parental Rights in Education Act“ oder HB 1557, DeSantis hat es im März unterzeichnet. Es verbietet Lehrern, sexuelle Orientierung oder Geschlechteridentität im Schulunterricht von der ersten bis zur dritten Klasse sowie im Kindergarten zu thematisieren. Es ist allerdings sehr vage gehalten und untersagt die Diskussion solcher Themen auch unabhängig von der Schulklasse, wenn sie nicht „dem Alter angemessen“ sei. Das Gesetz würde es möglich machen, dass Eltern einen Schulbezirk verklagen können, wenn sie einen Verstoß gegen diese Vorschriften wittern.

Kritiker haben dem Gesetz den Namen „Don’t Say Gay“ gegeben und suggerieren damit, es sei nun womöglich Lehrern in Florida nicht einmal mehr erlaubt, ein Wort wie „schwul“ zu verwenden. Sie argumentieren, die unscharfe Formulierung des Gesetzes würde viele Dinge zu einem möglichen Ansatzpunkt für eine Klage machen, zum Beispiel schon wenn eine Lehrerin über ihre Ehepartnerin spricht.

In den Wochen, bevor das Gesetz verabschiedet wurde, forderten viele Mitarbeiter von Disney die Konzernführung auf, dagegen Stellung zu beziehen. Disney ist in Florida in einer sehr einflussreichen Position. Der Konzern ist hier einer der größten privaten Arbeitgeber und beschäftigt fast 80.000 Menschen, die diversen Freizeitparks auf dem mehr als 100 Quadratkilometer großen Areal von Disney World zählen zu den am meisten besuchten Touristenattraktionen in ganz Amerika.

Aber Vorstandschef Chapek zögerte zunächst, sich in die Debatte einzumischen. In einer Nachricht an die Belegschaft argumentierte er, eine Stellungnahme zu einem solchen Thema könnte kontraproduktiv sein, weil sie instrumentalisiert werden könnte, um die Stimmung weiter anzuheizen. Disney wolle seine Stellungnahmen lieber in seinen Filmen und Fernsehserien zum Ausdruck kommen lassen, die Diversität widerspiegelten. Chapeks Worte wurden allerdings von vielen Mitarbeitern als unzureichend empfunden, und es kam sogar zu einem Streik. Beschäftigte störten sich auch daran, dass Disney DeSantis und andere Verfechter des Gesetzes mit Spenden für ihre politischen Kampagnen unterstützt hat.

Der Disney-Chef sah sich schließlich gezwungen, zurückzurudern. In einer weiteren Nachricht an seine Kollegen entschuldigte er sich und schrieb, er habe eingesehen, dass es nicht reiche, Geschichten mit Diversität zu erzählen, sondern es sei auch wichtig, offen für Rechte einzutreten. „Ihr hättet mich als einen stärkeren Verbündeten im Kampf für Gleichberechtigung gebraucht, und ich habe Euch enttäuscht. Das tut mir leid.“ Er kündigte auch an, alle politischen Spenden in Florida auszusetzen. Am Tag, als DeSantis das Gesetz unterzeichnete, teilte Disney mit, dafür kämpfen zu wollen, dass es wieder abgeschafft wird.

All das mag in der Belegschaft wieder für mehr Frieden gesorgt haben, dafür zog sich Chapek dann aber den Zorn der Republikaner zu, die in Florida nicht nur den Gouverneursposten kontrollieren, sondern auch die beiden Kammern des Parlaments. DeSantis beschimpfte Disney als „woke“ und sagte, das Unternehmen habe „jede moralische Autorität verloren“.

Der einflussreiche Fox-Moderator Tucker Carlson warf Disney vor, eine „sexuelle Agenda für Sechsjährige“ zu verfolgen. Mit den Bemühungen, Disney seine Selbstverwaltungsprivilegien zu entziehen, verschärft sich der Streit nun noch weiter. Randy Fine, ein Vertreter der Republikaner im Abgeordnetenhaus in Florida, twitterte dazu: „Disney ist ein Gast in Florida. Heute haben wir sie daran erinnert.“