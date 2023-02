Discounter wird Tech-Konzern : Das digitale Lidl-Duo

Aktualisiert am

Still und heimlich mausert sich die Lidl-Kaufland-Gruppe zu einem der wichtigsten deutschen Tech-Konzerne. Dahinter stehen zwei ungewöhnliche Manager, ein langfristiger Plan und ein Kulturwandel. Die Spionageaffäre von einst sei heute „undenkbar“.

Der Manager sitzt an der Supermarktkasse und leidet: Die Kunden in der Schlange warten ungeduldig. Er kennt viele der Codes für Gemüse, Obst und Gebäck nicht auswendig und tippt stattdessen einfach die ein, die er sich gemerkt hat. Manche Produkte dürften sich am Schnuppertag von Rolf Schumann außergewöhnlich gut verkauft haben – dann ist Tomate halt mal Paprika.

Die Kasse sei der schlimmste Job, da lerne man, was Stress sei, sagt Schumann, als er die Szene im Gespräch mit der F.A.Z. schildert. Sie sagt einiges über ihn und die Schwarz-Gruppe aus, deren Digitalchef er ist. Schumann erzählt viel, schnell und unterhaltsam. Ein Insider der Gruppe, deren Supermarktketten Lidl und Kaufland besser bekannt sind als der Konzern selbst, bezeichnet ihn als „genialen Verkäufer, der die Dinge aber manchmal auch zu rosig“ darstellen könne. So wie an der Kasse.