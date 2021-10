Kein Billigfleisch bei Aldi : Ein bloßer PR-Coup?

Diese Woche hat Aldi die Metzgerplatte im Angebot. Schweinefleisch aus Rücken, Nacken und Keule für 4,49 Euro das Kilo. Ein Kampfpreis, typisch Discounter. Jeder, der da zugreift, weiß im Grunde: So billig geht es nur, weil unsere Gesetze Tierhaltung am Rand des Unerträglichen erlauben. Ein dreiviertel Quadratmeter Platz in einem rundum geschlossenen Stall muss einem ausgewachsenen Schwein zum Leben genügen. Anspruch auf Auslauf oder Sonnenlicht hat das bis zu 110 Kilo schwere Tier nicht. Das ist Haltungsstufe eins, der Standard in der Fleischtheke.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Ausgerechnet Aldi will damit nun Schluss machen. Es war ein Überraschungscoup, als der für sein markantes Sparfuchs-Image von den Deutschen gleichermaßen geliebte wie geschmähte Handelskonzern im Sommer ankündigte, für Frischfleisch von Schwein, Rind, Pute und Hähnchen bis 2030 die beiden unteren Haltungsstufen komplett aus dem Sortiment zu nehmen und fortan nur noch Ware der beiden oberen Haltungsstufen drei und vier zu verkaufen.