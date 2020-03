Kosmetikgeschäft : Wie Aldi junge Kundinnen in Aufregung versetzt

Wie bringt man Teenager in Wallung? Der Discounter Aldi Süd scheint es zu wissen. „Oh mein Gott, JAAA!!!“, schreibt eine Nutzerin auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Eine andere: „Wir haben euch vermisst.“ In der vergangenen Woche hat der Discounter angekündigt die Kosmetikmarke P2 Cosmetics für einen kurzen Zeitraum in sein Sortiment aufzunehmen.

Das freut vor allem Teenager und junge Erwachsene, denn die Marke ist im Handel keine Unbekannte. Bis zum Jahr 2018 verkaufte der Drogeriemarkt DM exklusiv die Produkte der Marke. Zum Sortiment zählen zum Beispiel Wimperntusche, Lippenstifte oder Nagellacke. Als der Drogeriemarkt im August 2018 ankündigte, diese nicht mehr zu verkaufen, war die Kritik junger Käufer groß. Denn P2 Cosmetics galt vor allem unter Teenagern als beliebt. Das liegt auch am günstigen Preis, der meist weit unter fünf Euro liegt.

Aldi will fortan auch sein Kosmetikgeschäft aufhübschen. Zwar werden Kosmetik- und Schönheitspflegeprodukte seit vielen Jahren in Discountern und Supermärkten verkauft. Bisher handelt es sich aber um ein kleines Sortiment. „Inzwischen umfasst das Standardsortiment mehr als 20 Artikel“, so eine Aldi-Sprecherin. Dazu zählen neben dekorativer Kosmetik – also Schminke, Lippenstift, Nagellack und Co. – auch Gesichtscremes oder Reinigungstücher.

Schönheit lohnt sich

Wer sich dekorative Kosmetik kaufen will, der landet bisher am häufigsten in den Drogeriemärkten – mehr als die Hälfte aller Kosmetikprodukte, nämlich 51,7 Prozent, gehen dort über die Ladentheke. Rund 12,7 Prozent der klassischen Kosmetik werden im Discounter verkauft. Nur rund 1,3 Prozent im klassischen Lebensmittelhandel, zu dem zum Beispiel die Supermärkte Rewe und Edeka zählen.

Und das Geschäft mit der Schönheit lohnt sich: Die Branche nahm im Vorjahr allein in Deutschland knapp 14 Milliarden Euro mit Schönheitspflegeprodukte ein. Fast 2 Milliarden Euro entfallen allein auf dekorative Kosmetik, damit wuchs der Umsatz innerhalb der vergangenen zehn Jahre um fast 50 Prozent. Getrieben wird das vor allem durch eine junge und kaufkräftige Zielgruppe.

Mit durchschnittlich 13 Jahren beginnen Teenager sich zu schminken, sagt eine Studie von Bauermedia, zwei Drittel der 10- bis 14-Jährigen tun dies ein bis mehrmals die Woche. Die Discounter verkaufen in der Regel Eigenmarken, die vor allem unter der älteren Kundschaft beliebt sind und haben nur ein kleines Sortiment an dekorative Kosmetik.

Vom großen Kuchen scheinen nun auch Discounter mehr haben zu wollen. Aldi versucht sich schon seit einigen Jahren, sich mit seinen Kosmetikmarken stärker unter Teenagern zu etablieren. So kooperierte der Discounter mit zwei Influencern, um für seine Eigenmarke Lacura unter Jugendlichen zu werben. Die Markenbotschafterinnen entwarfen eigene Produkte und gingen damit in Düsseldorf, Stuttgart und München auf Tour.

Drogeriemärkte unter Druck

Die Eigenmarke, die Aldi seit den 90er Jahren verkauft, sollte damit einen frischen Anstrich bekommen. „Sowohl Influencer als auch Beauty-Produkte erfreuen sich besonders bei einer jungen Zielgruppe einer großen Beliebtheit“, hieß es damals in der Pressemitteilung. Damit orientierte sich der Discounter am Konkurrenten DM, der seit Jahren gemeinsam mit Influencern Produkte entwickelt.

Drogeriemärkte wie DM oder Rossmann dürften über Aldis Engagement im Kosmetikbereich nicht gerade erfreut sein. Denn schon in der Vergangenheit listeten Discounter wie Aldi oder Lidl Markenprodukte ein, die es zuvor hauptsächlich in Drogeriemärkten und Supermärkte zu kaufen gab. Dazu gehörten zum Beispiel die Waschmittel Ariel und Persil, mit denen Drogeriemärkte in der Regel hohe Margen erzielen.

Zum Verkaufsstart von Persil reduzierte Aldi die Preise deutlich und setzte die Drogeriemärkte damit unter Druck. Auch sonst versuchten die Discounter, den Drogeriemärkten das Geschäft abzugrasen, sagen einige Experten. Zum Beispiel indem sie mehr faire und ökologisch produzierte Produkte verkaufen.

Ob das Konzept mit P2 Cosmetics für Aldi aufgeht, wird sich am 6. März zeigen. Dann kommen die Produkte in den Handel. Zumindest einige Teenager haben sich den Termin offenbar schon rot in dem Kalender geschrieben: „Ich werde gleich den ganzen Aufsteller kaufen“, schreibt eine Nutzerin.