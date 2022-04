Dirk & Raoul Roßmann : „Er ist mehr der Kopf und ich bin der Bauch“

Aktualisiert am

In diesem Jahr feiert das Drogerieimperium Rossmann sein 50. Jubiläum: Gründer Dirk Roßmann blickt gemeinsam mit Sohn und Geschäftsführer Raoul Roßmann zurück – und nach vorne. Ein Gespräch mit zwei Unternehmern, die es noch immer wissen wollen.

Ach, hallo, ruft Dirk Roßmann (75 Jahre) freundlich in die Runde. Erst mal wird die Sprecherin begrüßt. Danach gibt er allen eine Faust zur Begrüßung. Seine Mitarbeiterin hat Geburtstag, es gibt herzliche Glückwünsche, Geschenke, eine Flasche Champagner. Die Freude ist groß. Raoul Roßmann (36 Jahre) sitzt hinter dem Schreibtisch, sein Platz ist das eigentlich nicht. An der Wand hängen mehrere Bestsellerlisten mit den Romanen seines Vaters. Das hier ist also das Reich von Dirk Roßmann. Er hat das Unternehmen groß gemacht, das heute von Raoul geleitet wird. Nach 49 Jahren zog sich Roßmann senior aus der Geschäftsleitung zurück. Zurückblicken wird er im Gespräch trotzdem – auf 50 Jahre „Rossmann“. Bitte nehmen Sie Platz, sagt er und setzt sich auf das Sofa gegenüber. Raoul rollt mit dem Schreibtischstuhl neben seinen Vater. Es geht los:

Herr Roßmann, Sie haben die Drogeriekette in den vergangenen 50 Jahren groß gemacht. Was würden Sie sagen, war Ihr größter unternehmerischer Erfolg in diesen fünf Jahrzehnten?

Dirk R.: Die kritische Zeit in den Neunzigerjahren gemeinsam mit meiner Familie und unseren Mitarbeitern gemeistert zu haben, das sehe ich rückblickend als den größten Erfolg an. Nach einer dramatisch schnellen Expansion und zugleich hohen Bankschulden standen wir damals kurz vor dem Aus. Es ging um alles – den Fortbestand des Unternehmens und den Erhalt vieler Arbeitsplätze.

Raoul R.: Der Druck auf meinen Vater war enorm, und er bekam auch noch einen Herzinfarkt. Ich war damals ein Kind, aber natürlich habe ich die Anspannung gespürt, die zu Hause herrschte. Wirklich einzuordnen, vermochte ich das erst viele Jahre später, als ich selbst im Unternehmen tätig war. Da habe ich mir schon die Frage gestellt: Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn wir die Krise in den Neunzigerjahren nicht überstanden hätten?

Haben Sie eine Antwort darauf gefunden?

Raoul R.: Nein, ich weiß es wirklich nicht, und das muss ich zum Glück auch nicht. Meinen Weg hätte ich vielleicht anders gemacht, aber eins weiß ich heute mit Gewissheit: Ich gehöre hierher, wie ein Fisch ins Wasser. Das, was ich mache, mache ich gut.

Dirk R.: Da werde ich dir nicht widersprechen!

Als Unternehmersohn sind Sie, Raoul Roßmann, nun auch schon lange im Unternehmen aktiv. Im vergangenen Jahr sind Sie schließlich an die Spitze von Rossmann gerückt. Gleiche Frage: Was war Ihr größter Erfolg?

Raoul R.: Eine wirtschaftliche Krise musste ich in meiner Zeit im Unternehmen zum Glück noch nicht durchstehen. Aber auch mein Beispiel erwächst aus einer Herausforderung. Als ich am Anfang meiner Laufbahn, im Jahr 2010, eine Abteilung übernommen habe, ging es vor allem darum, das Vertrauen der Mitarbeiter zurückzugewinnen. Das war massiv gestört durch Korruptionsvorgänge, die wir in dem Bereich kurz zuvor aufgedeckt hatten.

Herr Roßmann, Ihr Vater starb, als Sie erst zwölf Jahre alt waren. Hat Ihre Mutter Ihnen einen Rat gegeben, der Sie als Unternehmer geprägt hat?

Dirk R.: Meine Mutter hat mir immer das Gefühl gegeben, dass sie mich sehr liebt. Das war für mich und meine Entwicklung – wie für jedes Kind – sehr wichtig. Meine Mutter sagte zu mir: Junge, Herzensbildung ist die wichtigste Bildung. Ein einfacher Spruch, in dem so viel Wahrheit liegt. Wer keine Herzensbildung hat, ist ein armer Mensch.

Wie prägten Ihre Eltern Sie, Raoul Roßmann?

Raoul R.: Im Gegensatz zu meinem Vater habe ich das Glück, dass beide Elternteile da sind und mich in vielen Lebensbereichen unterstützt haben und es weiterhin tun. Sie hören mir zu und nehmen mich ernsthaft wahr.