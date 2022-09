VW-Chefwechsel : Diplomat statt Poltergeist

In den Neunzigerjahren hat Herbert Diess eine Zeit lang für den Autozulieferer Bosch in Spanien gearbeitet. Seither zieht es ihn immer wieder dorthin, etwa nach Kantabrien an der Atlantikküste, wo er vor zehn Jahren ein größeres An­wesen samt verfallener Villa aus dem 17. Jahrhundert kaufte. Das Gemäuer – einst Sitz des adeligen Marquis von Pico Velasco – ließ er restaurieren, inzwischen ist es als Hotel verpachtet. Auf dem ei­gens eingerichteten Instagram-Profil „picovelasco9“ sieht man Diess mit Hut auf einer Obstplantage des Anwesens, wie er beherzt in eine Birne beißt.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Für Projekte wie das Hotel in Spanien wird der 63 Jahre alte Manager in Zu­kunft mehr Zeit haben – und auch das nö­tige Kleingeld. Erst im vergangenen Jahr war sein Vertrag bis 2025 verlängert worden. Jetzt, wo alles vorzeitig aufgelöst wird, hat er Anspruch auf weitere Ver­gütung, die sich nach Schätzung mancher Beobachter über die Jahre auf bis zu 30 Millionen Euro belaufen könnte. Im VW -Konzern sind solche „goldenen Handschläge“ mit geschassten Managern nichts Ungewöhnliches.

Diess hat viel umgeworfen

Dort ist man überwiegend froh, den erratischen und schwer berechenbaren Diess los zu sein, auch wenn er weiter als „Berater“ für das Unternehmen aktiv sein soll. Sofern üb­liche Sperrklauseln greifen, wovon auszugehen ist, kann er für mindestens ein Jahr nicht für Rivalen aus der Branche tätig werden.

Erst vor etwas mehr als vier Jahren war der studierte Fahrzeugtechniker und frühere BMW-Manager in Wolfsburg an die Spitze des VW-Konzernvorstands ge­rückt. Seither hat er das Unternehmen mächtig aufgewirbelt, zu Recht, wie selbst Kritiker aus dem Gewerkschaftslager zu­geben. Nach dem Dieselskandal brauchte der als behäbig geltende Konzern neue Leitlinien, die Diess ihm mit Fokus auf Elektromobilität und digitale Technologie gab.

Schon früh brachen aber Konflikte aus, etwa im Jahr 2020, als Diess Mitgliedern des Aufsichtsrats In­diskretionen und kriminelles Verhalten vorwarf. Im vergangenen Jahr kam er nur knapp um seinen Rauswurf herum, nachdem er Szenarien für einen Abbau von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen in Wolfsburg hatte durchrechnen lassen, die Hälfte der Belegschaft. „Das ist jetzt noch mal ein letzter Versuch der Zusammenarbeit“, mahnte Jörg Hofmann, Chef der IG Me­tall und stellvertretender VW-Aufsichtsratsvorsitzender in der F.A.Z., als sich die Beteiligten nach langem Konflikt zusammengerauft hatten.

Kulturelle Erneuerung durch Oliver Blume

Nachdem zuletzt über Monate ein Streit um Softwareprobleme tobte, verloren auch die Aktionärsfamilien Porsche und Piëch – bislang Unterstützer von Diess – das Vertrauen. Sie überzeugten Oliver Blume, den Posten zu übernehmen und inthronisierten damit einen Vertrauten, der einen völlig anderen Stil pflegt.

Er ist kein Poltergeist wie Diess, sondern ein Diplomat. Er gilt als netter Kerl, der sich selbst nicht zu wichtig nimmt, als Teamplayer, der seinen Leuten das Rampenlicht gönnt, statt sie vor den Kopf zu stoßen. Als Spielertrainer auch, der zwar sagt, wo es langgeht, aber dennoch Teil des Teams und in die Spielzüge eingebunden ist. So hat sich der Hobby-Fußballspieler einmal im Gespräch mit der F.A.S. beschrieben.

Volkswagen Vz. 1 Jahr VOLKSWAGEN VZ -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Brüssel Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Lange galt dieser kom­munikative, kooperative Stil im Haifischbecken Volkswagen als Schwäche und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Doch Blume setzte sich durch, etwa kurz nach seinem Amtsantritt als Porsche-Chef im Jahr 2015. Damals beschloss das Unternehmen, einen ersten Elektrosportwagen zu bauen. Der Taycan wurde zum Erfolg, Porsche war seiner Zeit vo­raus, und Blume erzielte einen seiner größten Erfolge als Manager. Blumes Füh­rungsverständnis, so hoffen die Fa­milien Porsche und Piëch ebenso wie die Arbeitnehmervertreter, passt viel besser zur neuen Arbeitswelt als die alten VW-Hierarchien. Diess hat Wolfsburg strategisch modernisiert, Blume könnte die Konzernzentrale kulturell erneuern.

Stiller Macher

Unter Blume dürfte jedoch auch die sehr offensive Kommunikation aus Wolfsburg vorläufig der Vergangenheit angehören. Diess sendete zuletzt auf al­len Kanälen, war vor allem im Karrierenetzwerk Linkedin sehr aktiv, wo er selbst kurz vor seinem Amtsende weiter fleißig postete. Blume sucht man dort bisher vergeblich. Sein Vorgänger provozierte den Betriebsrat gern auch öffentlich und schoss nicht selten über das Ziel hinaus. Wenn Blume öffentlich spricht oder Interviews gibt, ist er minutiös vorbereitet, manche Antworten wiederholt er fast wortgleich. Die öffentlich gewordene Prahlerei über seinen SMS-Austausch mit FDP-Chef Christian Lindner dürfte eine Ausnahme bleiben und seine Sinne weiter schärfen. Dass er den Fehler auf seine Kappe nahm, passt eher zu ihm.

Typischer für Blume ist ein anderer Fall: Während Audi vorpreschte und den Einstieg in die Formel 1 verkündet, ohne einen Partner zu haben, wartet Porsche, bis wirklich alles unter Dach und Fach ist. Der wäre sein nächster größter Erfolg. Der größte aber dürfte der Börsengang des Sportwagenbauers werden. Die Vorbereitungen laufen gut. Bisher hat er den mächtigen Familien Porsche und Piëch wieder einmal gezeigt, dass er abliefert.

Mehr zum Thema 1/

Blume ist, anders als Diess, ein VW-Ei­gengewächs. Er kommt aus Braunschweig, Luftlinie 25 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Sein Vater arbeitete in einem Supermarkt, seine Mutter in einer Bank, sagte er einmal. Einst stieg er als Trainee bei Audi ein. Schritt für Schritt stieg er auf, wurde Fertigungs­leiter, dann Assistent des Produktionsvorstandes, promovierte nebenbei in Fahrzeugtechnik in Schanghai.

Die Nähe zu Spanien aber, die teilt er mit seinem Vorgänger, der in so vielem seine Antipode ist. Bevor Blume zu Porsche wechselte, war er fünf Jahr lang für die VW-Marke Seat in Barcelona tätig. Eine Wohnung hat er dort nach wie vor.