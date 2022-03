Schleichende Innovation : Deutschland im digitalen Abseits

Die Pandemie hat Chip-Engpässe verursacht; der russische Krieg in der Ukraine die Energieversorgung auf den Kopf gestellt; doch Deutschland muss noch ein ganz anderes Problem anpacken: die Digitalisierung. Denn die komme seit Jahren zu langsam voran. In der Politik, in der Wirtschaft, im ganzen Land. Das aber sei gefährlich. Denn dadurch werde Europas größte Wirtschaftsnation global weiter an Boden verlieren und den Anschluss verpassen.

Das ist das Ergebnis des Jahresgutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), das am Mittwoch vorgestellt wurde. Die sechs Innovations-Weisen um den Vorsitzenden Uwe Cantner, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Jena, sehen nicht nur die Politik gefordert. Zwar sind deutsche Konzerne mit ihren Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) in Europa nach wie vor ganz vorn. Doch im internationalen Vergleich schaffen es nur noch die großen Autohersteller VW , Daimler und BMW samt dem Stuttgarter Industriekonzern Bosch in die Top 20.