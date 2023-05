Digitalagentur We Are Era : Ozzy und Charles schauen nicht die gleiche Werbung

Digitalagentur We Are Era

Was haben König Charles III. und Rockstar Ozzy Osbourne gemeinsam? Herzlich wenig. Zu viele Agenturen hätten das aber noch nicht erkannt, meint Tobias Schiwek von We Are Era.

Der Kickertisch nimmt einen prominenten Platz im Ge­meinschaftsraum des Bü­ros ein. Dabei kann im Falle von We Are Era von Start-up keine Rede mehr sein. Die Berliner Agentur gibt es seit 2012, sie beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter, betreut mehr als 1500 Künstler und hat Dependancen in acht Städten in ganz Europa. Außerdem gehört die Agentur über die RTL Group zum Bertelsmann-Konzern. Und sie ist einer der Teile, der von den Stellenstreichungen der vergangenen Monate verschont wurde.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ihr Spezialgebiet sind digitale Plattformen wie Youtube, Tiktok und Instagram. Dort betreut sie Marken und Influencer, also Menschen, die sich selbst in den sozialen Medien inszenieren und so Geld verdienen, vor allem mithilfe von Werbung.