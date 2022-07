Dieter Hundt im Interview : Nach China verkauftes Lebenswerk

Aktualisiert am

Es war auf den Tag genau 47 Jahre nach seinem Einstieg: Der ehemalige Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt hat seinen Autozulieferer an Chinesen verkauft. Ein Gespräch über Wehmut und das Abschiednehmen.

Sein Büro gehört jetzt Chinesen: Dieter Hundt, ehemaliger Allgeier-Chef und früherer Arbeitgeberpräsident, an früherer Wirkungsstätte in Uhingen Bild: Maximilian von Lachner

All das war bis vor wenigen Tagen sein Reich. Aus dem Autozulieferer in dem Tal am Rande der Schwäbischen Alb hat er ein international agierendes Unternehmen geformt. Er war einer der mächtigsten Männer der ganzen Republik. Sein Vorname war Arbeitgeberpräsident.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Jetzt ist all das nicht mehr sein Reich. Dieter Hundt hat sein Lebenswerk an einen chinesischen Investor verkauft. Die Allgaier Werke in Uhingen gehören ihm nicht mehr. Der Mann, der nicht mehr Patriarch ist, eröffnet das Gespräch mit der F.A.Z. mit einem Satz, den man nicht häufig hört: „Ich habe seit 2019 eine sehr belastende, persönlich äußerst schwierige Zeit hinter mir.“