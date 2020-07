Harmonie an der VW-Spitze : Wer für das Ende des Machtkampfs bei Volkswagen zahlt

War da was in Wolfsburg? Der über Monate währende Machtkampf zwischen Volkswagen-Chef Herbert Diess und den Betriebsräten und Gewerkschaften im Unternehmen weicht kurz vor Beginn der Werksferien bei VW überraschend einer ungewohnten Harmonie.

„Ich halte Herbert Diess für den richtigen Mann an der Spitze des Unternehmens“, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Gespräch mit der F.A.Z. am Mittwoch. Sicher, es gebe immer mal unterschiedliche Auffassungen über den richtigen Weg des Unternehmens oder die Kommunikation dazu. „Aber wir stimmen in der grundlegenden Ausrichtung überein.“