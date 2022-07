Volkswagen im Umbruch : Diess hört auf – Porsche-Chef Blume wird übernehmen

Aktualisiert am

Volkswagen-Chef Herbert Diess war nach einem erbitterten Streit mit dem Betriebsrat angeschlagen, konnte sich aber zunächst halten. Daher kommt sein am Freitagabend verkündeter Abgang vom Chefposten des Autokonzerns trotz der langen Vorgeschichte überraschend.

Herbert Diess gehe zum 1. September, teilte Volkswagen mit. Sein Nachfolger werde der Chef der Sportwagen-Tochter Porsche AG, Oliver Blume.

Blume soll sein bisheriges Amt parallel weiterführen. Er arbeitet derzeit an einem Börsengang der Porsche AG, der im Herbst über die Bühne gehen soll. Bei VW werde der 54 Jahre alte Blume künftig operativ von Finanzvorstand Arno Antlitz unterstützt, der künftig zusätzlich für das Tagesgeschäft verantwortlich zeichnen soll.

Der ehemalige BMW-Manager Diess führt VW seit April 2018. Auf das Ausscheiden habe sich der Aufsichtsrat mit dem 63-Jährigen verständigt, teilte Volkswagen mit.

Der Vorsitzende des VW-Aufsichtsrates, Hans Dieter Pötsch, dankte Diess im Namen des gesamten Kontrollgremiums für die Arbeit an der Transformation des Unternehmens. Volkswagen kämpft wie die gesamte Autobranche mit dem Wandel hin zur Elektromobilität und dem softwaregesteuerten Auto. Zusätzlich macht der Mangel an Zulieferteilen der Branche zu schaffen. So hatte der Betriebsrat Diess vorgeworfen, zu spät auf die Krise bei der Versorgung mit wichtigen Halbleitern reagiert zu haben.

Name von Blume schon mehrmals hinter den Kulissen gefallen

Die Volkswagen-Aktie geriet nach Börsenschluss unter Druck, als sich die Nachricht vom Wechsel an der VW-Spitze verbreitete.

Porsche-Lenker Blume hatte bereits länger als möglicher Nachfolger von Diess gegolten. Sein Name war hinter den Kulissen mehrmals gefallen, als sich ein Konflikt zwischen dem VW-Chef und dem mächtigen Betriebsrat um mögliche neue Sparprogramme im vergangenen Jahr hochschaukelte. Schon davor hatte es heftige Meinungsverschiedenheiten mit Teilen des Aufsichtsrats über die weitere Strategie und über einen möglichen drastischen Arbeitsplatzabbau beim größten Autohersteller Europas gegeben.

Der überraschende Chefwechsel bei Volkswagen stößt bei den Arbeitnehmervertretern des Autoherstellers auf Zustimmung. Volkswagen müsse neben seiner technologischen Favoritenrolle auch der sozialen Vorbildrolle gerecht werden, erklärte IG-Metall-Chef und Volkswagen-Aufsichtsratsvize Jörg Hofmann am Freitag. „Die heute getroffenen Entscheidungen erlauben es, das Tempo hochzuhalten und den herausgearbeiteten Vorsprung zu nutzen.“

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärte, Beschäftigungssicherung und Wirtschaftlichkeit müssten gleichrangige Unternehmensziele bleiben. „Alle Kolleginnen und Kollegen müssen mitgenommen werden. Die heutigen Entscheidungen zahlen darauf ein.“