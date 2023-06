Stadthalle Braunschweig, seit Jahren Außenstelle des dortigen Landgerichts, Mitte Juni: Es ist der 73. Verhandlungstag im Betrugsprozess um millionenfach manipulierte Diesel-Motoren gegen vier angeklagte Volkswagen -Manager, darunter auch der ehemalige Wolfsburger Markenvorstand, Heinz-Jakob Neußer. Die 6. Große Strafkammer steckt mitten in der Beweisaufnahme des sogenannten NOx-Verfahrens, von dem sich so viele weitere Aufklärung im wohl größten Industrieskandal der letzten Jahrzehnte erhoffen. Zugegeben: Bisher erhofft haben.

Den selbst gesteckten Zeitplan konnten der Vorsitzende Richter Christian Schütz und seine Richterkollegen jedenfalls nicht einhalten. Bis ins Jahr 2024 haben sie weitere Termine für den Strafprozess angesetzt. Damit dürfte das Verfahren, das im September 2021 ohne den gesundheitlich schwer angeschlagenen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn begonnen hatte, bis zu einem Urteil mehr als ein Jahr länger dauern. Angesichts des komplexen Restprogramms hat die Strafkammer offenbar vor, den Prozess deutlich zu straffen. Schütz hat in dieser Woche in der Stadthalle mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern erörtert, wie sich die Strafverfolgung begrenzen lässt.

Er spreche jetzt „Klartext“, zitiert die „Braunschweiger Zeitung“ den Vorsitzenden. Schütz sprach sich dafür aus, den Vorwurf der strafbaren Werbung nicht mehr weiter zu verfolgen. Außerdem will sich die Kammer auf Fahrzeuge mit dem als „Schummeldiesel“ bekannten Motortyp EA 189 beschränken – und nicht auch noch strafrechtliche Aufklärung rund um den Nachfolgemotor EA 288 betreiben. Man müsse sich grundsätzlich auf das Wesentliche konzentrieren, ohne dass sich die Strafkammer an Nebensächlichkeiten „kaputtarbeitet“, sagte Schütz dem Zeitungsbericht zufolge. Nach dem langen Zwischenverfahren, der Abtrennung des Verfahrens gegen Martin Winterkorn und 21 Monaten Prozessdauer lassen sich die Worte des erfahrenen Berufsrichters eigentlich nur in Richtung einer Überlastung deuten.

Von einem Hilferuf ist in der niedersächsischen Justiz, die in Sachen Abgasbetrug bislang mit Tausenden Zivilklagen und der Musterfeststellungsklage des Bundesverbands Verbraucherzentralen (vzbv) erheblich ausgelastet war, jedenfalls keine Rede. Das Landgericht Braunschweig bestätigte auf Anfrage der F.A.Z. in einer E-Mail, dass über die von Schütz angeregte Beschränkung der Strafverfolgung gesprochen worden sei. Nach Auskunft eines Sprechers betrifft dies den Vorwurf der strafbaren Werbung, für den das Gesetz bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe vorsieht; sollte sich der Vorwurf des schweren Betrugs indes bestätigen, drohen den Angeklagten bis zu zehn Jahren Haft.

Hinsichtlich der Beschränkung auf Fahrzeugtypen mit älteren Diesel-Motoren hat das Gericht in seiner schriftlichen Antwort klargestellt, dass Gegenstand der Anklage und des beim Landgericht Braunschweig anhängigen Verfahrens – was die Baureihe EA 288 betrifft – nur die in den USA und Kanada vertriebenen Fahrzeuge des Modelljahres 2015 sind. Damit könnten etwa 67.000 Fahrzeuge nicht betroffen sein. Um dies in den Gesamtkontext einzuordnen: Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von mehr als neun Millionen nicht zulassungsfähigen Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda in Deutschland, Europa und den USA aus. Die Beschränkung betrifft knapp 1 Prozent der noch verfahrensgegenständlichen Fahrzeuge, schreibt der Justizsprecher.

Warum Schütz die Beschränkung auf den Motortyp EA 189 so wichtig ist, liegt angesichts des bisherigen Prozessverlaufs auf der Hand: Für die weitere Beweisführung, die nach rechtsstaatlichen Grundsätzen natürlich auch der Entlastung der vier Angeklagten dient, müssten die Braunschweiger Richter zum EA 288 abermals ein Gutachten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) einholen.

Schon ein erstes Gutachten ließ 2021 Monate auf sich warten. Als es dann vorlag, wurden die nach Braunschweig vorgeladenen Mitarbeiter der Bundesbehörde von der Verteidigung regelrecht vorgeführt. Auf viele Fragen konnten die Fachleute dort keine Antworten liefern. Als zentralen Schwachpunkt des KBA-Gutachtens machten die Strafverteidiger aus, dass in Flensburg lediglich vier Fahrzeugmodelle auf Abschalteinrichtungen untersucht worden seien. Schütze wird sich an diese Vorgänge aus dem vergangenen Jahr noch gut erinnern.

Zugleich hat der parallele Audi-Prozess den Braunschweiger Richtern vor Augen geführt, wie man ein komplexes, ausuferndes Wirtschaftsstrafverfahren unter dem hohen Erwartungsdruck der Öffentlichkeit zu Ende führen kann: Im Frühjahr hatte die dortige Strafkammer mit ihrer vorläufigen rechtlichen Einschätzung allen Beteiligen ein klares Bild für den weiteren Verlauf gegeben. Es folgten Geständnisse, unter anderem des früheren Audi-Chefs Rupert Stadler, und die Einstellung gegen einen Mitangeklagten. In wenigen Tagen wird der Prozess in München mit den ersten Schuldsprüchen im Dieselskandal in Deutschland enden.

Schütz muss sich an die Strafprozessordnung halten, wenn er das NOx-Verfahren auf einen ähnlichen Weg bringen will. Dass die Ankläger dem Vorhaben schon mündlich zugestimmt haben, hilft der Strafkammer nicht weiter. Ein formeller Beschluss muss her. Außerdem, darauf weist das Landgericht hin, muss jeder Angeklagte noch angehört werden – es gibt also wieder reichlich Gesprächsstoff in der Stadthalle .