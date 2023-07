Tierversuche sind die Kehrseite der Pharmaindustrie. Fast alle großen medizinischen Fortschritte des vergangenen Jahrhunderts wurden mit ihrer Hilfe erzielt. Die Branche spricht eher ungern darüber. Die Topmanagerin Kerstin Kleinschmidt-Dörr bildet da eine Ausnahme. Als Chief Veterinary Officer verantwortet die 43-Jährige für den Darmstädter Technologie- und Pharmakonzern Merck das Thema Tierschutz. Sie leitet zudem die globale Abteilung, die Aktivitäten des Unternehmens mit Tieren überwacht. Was im Namen von Merck mit Tieren gemacht wird, liegt also in ihrer Verantwortung.

Vanessa Trzewik Redakteurin in der Wirtschaft.

Seit fünf Jahren setzt sich der Dax-Konzern verstärkt für den Tierschutz ein. In wenigen Jahren will man ganz auf Tierversuche verzichten, wie die Vorsitzende der Geschäftsleitung, Belén Garijo, kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verkündete. Kleinschmidt-Dörr teilt diese Mission: „Ich glaube fest an eine tierversuchsfreie Zukunft und bin überzeugt, dass die technologische Entwicklung in der Informations- und Biotechnologie an einem Wendepunkt steht“, sagte sie der F.A.Z.