Ein Laser brennt fünf Buchstaben an die Wand: I L U M A. So heißt der neue Tabakerhitzer von Philip Morris, mit dem der Marl­boro-Konzern den Rauchern die Tabak­zigarette abspenstig machen will. Kurz da­rauf wird die Tanzfläche freigegeben. DJ Damiono von Erckert legt auf. Ort der Party, das Kraftwerk in Berlin, ist jetzt eine Veranstaltungshalle. Gleich um die Ecke liegt der Kit Kat Club, der für seine Fe­tisch-Partys über die Grenzen der Hauptstadt bekannt ist. Einige Gäste von Philip Morris sind gekleidet, als hätten sie sich in der Tür geirrt.

Tabakerhitzer sind schon lange nicht mehr beäugte Exoten im Stadtbild. 2016 hat Philip Morris seinen ersten Tabakerhitzer auf den Markt gebracht und spricht von einer weniger gesundheitsschädlichen Alternative zur Zigarette. Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), die Weltgesundheitsorganisation und die medizinischen Fachgesellschaften haben Studien zur Schädlichkeit von Tabakerhitzern ausgewertet. Diese kommen zusammenfassend zu dem Schluss, dass Tabak­erhitzer weniger schädlich als Zigaretten sind, jedoch keineswegs harmlos. Die Studien zeigten außerdem, dass bei der An­wendung von Tabakerhitzern weniger Schadstoffe eingeatmet werden als beim Rauchen, heißt es auf Gesundheitsinformation.de des IQWiG, zu dessen gesetzlichem Auftrag es gehört, allgemeinverständliche Gesundheitsinformationen für alle Bürger bereitzustellen.