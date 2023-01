Hohe Edelmetallpreise : Kriminelle klauen immer mehr Katalysatoren

Aktualisiert am

In Deutschland werden immer öfter Abgasreinigungsanlagen entwendet. Ermittler vermuten dahinter gut organisierte Täter. Sie treibt die Gier nach kostbaren Rohstoffen.

Die Polizei in Düsseldorf zeigt Katalysatoren und Werkzeuge von Katalysator-Dieben. Bild: Imago

Die Rohstoffpreise für seltene Edelmetalle sind hoch. Das rückt den Katalysator in das Visier von Dieben – manchmal werden Teile von ganzen Lastwagenladungen entwendet. Erst Ende vergangenen Jahres klärte die Polizei in Ludwigsburg bei Stuttgart eine Diebesserie auf. Dabei wurden für Mercedes-Benz neue Abgasreinigungsanlagen auf dem Weg vom Hersteller zum Autobauer entwendet. Fast täglich berichten Polizeidienststellen bundesweit von Kat-Diebstählen.

In dem Bauteil seien die Edelmetalle Palladium, Platin und Rhodium enthalten, sagt Marcel Mühlich, Technikfachmann des Autoklubs ACE. „Die Rohstoffpreise schwanken, sind aber aktuell auf einem vergleichsweise hohen Niveau.“ Gerade die Rhodium-Preise seien in den vergangenen Jahren so stark angestiegen, dass der Verkauf auch nach dem Preisverfall der jüngsten Vergangenheit immer noch lukrativ sei.