Peloton : Die Wohnzimmerradler

„Connectet mit euren Beinen, macht euch bereit!“, sagt die Frau auf dem Spinning-Rad. Sie spricht in die Kamera, zu ihren Teilnehmern zu Hause an den Bildschirmen. „Bei Paradise kommt der nächste Push! Let’s go – 3, 2, 1, Widerstand geht hoch!“ Als der Refrain des Coldplay-Songs einsetzt, hebt Mayla Wedekind einen Arm in die Luft wie ein DJ, wenn der Bass einsetzt. Manchmal geht sie an solchen Stellen aus dem Sattel, heute aber bleibt sie sitzen. Meist bleibt ihre Stimme auch in solchen intensiven Phasen ruhig, fast während der gesamten Trainingszeit lächelt sie.

„Mayla hat eine sehr entspannte Art, bei ihren Rides fühle ich mich geborgen“, sagt Martin Richter, Deutschland-Chef von Peloton. „Oft komme ich bei ihren Sessions in den Bereich meiner persönlichen Bestleistung.“ Wer eher einen „Tritt in den Hintern“ brauche, sei bei Irène Scholz gut aufgehoben. Mayla Wedekind und sie gehören zu den vier deutschsprachigen Trainerinnen und Trainern von Peloton. Insgesamt sind es 36, sie sind fest bei dem Fitnessunternehmen aus den Vereinigten Staaten angestellt.