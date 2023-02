Aktualisiert am

Toyota-Produktion in Japan Bild: Reuters

Das Geschäftsjahr von Toyota Motor, dem größten Autohersteller der Welt, ist geprägt durch den Mangel an Halbleitern und durch Covid-Lockdowns in China, durch den Krieg in der Ukraine und durch steigende Rohstoffkosten. Die Geschäftsergebnisse im Sommerhalbjahr waren entsprechend schlecht und lagen niedriger als im Vorjahr. Doch das Blatt wendet sich. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres waren die positiven Effekte des schwächeren Yen im operativen Geschäft erstmals groß genug, um steigende Material- und Rohstoffkosten mehr als auszugleichen.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Toyota meldete am Donnerstag für den Zeitraum von Oktober bis Dezember einen Betriebsgewinn von 956,6 Milliarden Yen, also umgerechnet 6,6 Milliarden Euro. Das waren 22 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dazu trug neben der Währungsabwertung auch bei, dass Toyota 2,7 Millionen Autos verkaufte und damit fast 8 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 9,75 Billionen Yen, was 67,7 Milliarden Euro entspricht. Der Nettoüberschuss ging indes um 8 Prozent auf 727,9 Milliarden Yen zurück. Toyota begründete das Minus und anderem mit Neubewertungen von Krediten und Guthaben aufgrund der Yen-Abwertung.

Toyota steht vor einem Chefwechsel

Der Autohersteller steht vor einem Wechsel in der Spitze des Unternehmens. Gründerenkel Akio Toyoda hatte im Januar überraschend angekündigt, dass er mit Beginn des neuen Geschäftsjahres im April die Führung an den 53 Jahre alten bisherigen Lexus-Chef Koji Sato übergeben will. Der 66 Jahre alte Toyoda übernimmt dann den Vorsitz des Verwaltungsrates.

„Ich bin eine altmodische Person“, hatte Toyoda den Wechsel nach fast 14 Jahren damit begründet, dass eine jüngere Generation Toyota zu einem Mobilitätsunternehmen weiter entwickeln müsse. Der bekennende Autoliebhaber Toyoda denkt dabei an Stichworte wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Konnektivität, also die ständige Internetanbindung des Autos.

Toyota wird kritisiert, dass es im Gegensatz etwa zu europäischen Autoherstellern nicht schnell genug auf den Zug der Batterie-Elektroautos aufspringe. Das Unternehmen setzt auf einen langsameren Übergang zu der neuen Antriebstechnik. „Ebenso wie die voll autonom fahrenden Autos, die wir schon lange fahren sollen, werden Batterie-Elektroautos viel länger brauchen, um Mainstream zu werden, als uns die Medien glauben lassen wollen“, sagte Toyoda Ende des vergangenen Jahres vor amerikanischen Autohändlern.

Global gesehen absolute Spitze

Traditionell konservativ hielt das Unternehmen am Donnerstag trotz der zuletzt besseren Entwicklung die Prognose für das im März Ende Geschäftsjahr bei. Das Unternehmen rechnet mit einem Gewinn von 2,36 Billionen Yen oder 17 Prozent weniger als zuvor. Dabei soll der Umsatz um 14,7 Prozent auf 36 Billionen Yen steigen.

Für den Betriebsgewinn prognostiziert Toyota für das Geschäftsjahr einen Rückgang um 19,9 Prozent auf 2,4 Billionen Yen. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres hat Toyota dieses Ziel schon zu 87 Prozent erreicht.

Im vergangenen Jahr hatte der Marktführer mit deutlichem Abstand die globale Spitzenposition vor dem deutschen Konkurrenten Volkswagen AG behauptet. Toyota verkaufte 2022 global 10,48 Millionen Fahrzeuge, 2,2 Millionen mehr als Volkswagen. In den vergangenen zehn Jahren lag Toyota in dieser Rangliste sechs Mal auf der Spitzenposition.

Mehr zum Thema 1/

Auf Rang drei der Rangliste 2022 rangiert die südkoreanische Kombination von Hyundai und Kia mit 6,85 Millionen verkauften Autos. Die Allianz von Renault, Nissan Motor und Mitsubishi Motors verkaufte 6,2 Millionen Autos und könnte damit noch knapp vor dem europäisch-amerikanischen Autokonglomerat Stellantis liegen, dem ein Absatz von 6,1 Millionen Stück prognostiziert wird.