Sommerurlaub : Die Reiseplanung kann beginnen

Almhütte, dänische Dünen oder gar Mittelmeerküste – die Chancen auf Sommerurlaub im Ausland steigen mit der Ankündigung der Bundesregierung, Grenzkontrollen wieder zu lockern. „Wir verbinden dies mit der klaren Zielsetzung, dass wir dann ab Mitte Juni den freien Reiseverkehr wieder wollen“, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch. Zunächst fallen zum Wochenende Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg weg, alle Übergänge zu Frankreich, Österreich und der Schweiz dürfen künftig wieder genutzt werden, „Stichprobenkontrollen“ bleiben aber. Das erleichtert Pendlern den Grenzverkehr. Urlauber sollen nach dem Willen der Regierung noch nicht losreisen, dürfen aber hoffen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt bis zum 14. Juni, das ist eine Woche, bevor im ersten Bundesland die Sommerferien beginnen.

„Für Europa wird es sicher früher möglich sein, die Reisewarnung aufzuheben als für andere Reiseziele – vorausgesetzt, dass sich der jetzige positive Trend in vielen Ländern verstetigt“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Die EU-Kommission begrüßte die Ankündigungen. „Das ist ein erster, keineswegs voreiliger Schritt Richtung Normalität“, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Auch die Kommission legte Vorschläge für weniger Kontrollen vor. Ein Datum und konkrete Kriterien nannte sie nicht, ohnehin wären die Vorschläge für die Mitgliedstaaten nicht bindend.

Die Öffnung solle erfolgen, wenn sich die Situation auf beiden Seiten der Grenze ähnele. Die Zahl der Neuinfektionen müsse stabil sein, an Reisezielen müssten Krankenhäuser genug Kapazitäten für Einheimische und Touristen haben. Maas hatte noch Ende April möglichen Lockerungen eine Abfuhr erteilt. Damit hatte er den Ärger der Reisebranche auf sich gezogen.

Der Tag der angekündigten Lockerungen war für die Reisebranche, die Umsatzeinbußen von bis zu 11 Milliarden Euro bis Juni befürchtet, auch ein Tag des Protestes – wegen der aus Sicht vieler Betriebe bislang fehlenden staatlichen Unterstützung. Ein Reisebuskorso rollte durch Berlin, in mehreren Städten wiesen Touristiker in Demonstrationen auf ihre Existenzängste nach Monaten fast ohne Einnahmen hin. Die Aussicht auf mehr Reisefreiheit ist für sie ein Hoffnungsschimmer.

Sehnsucht nach den Touristen aus Deutschland

Von Rettung sprechen sie nicht. Der Vorstandschef des Reisekonzerns TUI, Fritz Joussen, forderte mehr Tempo. Spätestens von Juli an, vielleicht früher, sieht er Chancen für Reiseziele wie Mallorca, die Kanaren, Griechenland, Zypern, Kroatien oder Bulgarien. „Es ist absolut nicht angemessen, Wertschöpfung in Südeuropa zu verbieten, indem Grenzen geschlossen bleiben“, sagte er. Auch in Österreich, das sich Mitte Juni für deutsche Urlauber öffnen will, wachsen Hoffnungen. Ohne deutsche Touristen, mehr als ein Drittel aller Gäste, ist für viele Unternehmen ein Betrieb nur schwer vorstellbar.

Mehr zum Thema 1/

Der Stillstand der vergangenen Monate hat Spuren hinterlassen. TUI kündigte an, 8000 Stellen nicht zu besetzen oder abzubauen. Kleinanbieter, von denen es jenseits der Großkonzerne mehr als 2000 in Deutschland gibt, bleiben in Sorge – erst recht, wenn sie exotische Fernziele anbieten. „Ich habe in meinem Leben 105 Länder bereist und bin daher überzeugt, dass ich Reisen ins Paradies verkaufe“, sagt die Unternehmerin Beate Zwermann, die sich in Frankfurt an den Protesten beteiligt. Mit ihrem Unternehmen Galapagos Pro verkauft sie Expeditionen auf die gleichnamige Inselgruppe vor der Küste Ecuadors, die auch zu normalen Zeiten nur begrenzt Touristen empfängt. „Die Inseln sind für viele meiner Kunden ein Lebenstraum, sie wollen einmal dorthin kommen.“