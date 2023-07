Daheim in China ist BYD (Build your Dreams) zum Schrecken der deutschen Autohersteller geworden. Der chinesische Elektroauto-Hersteller ist im größten Automarkt der Welt mittlerweile die Nummer eins. Die deutschen Marken verlieren dort zunehmend den Anschluss. Und jetzt haben die Chinesen auch noch im europäischen Heimatmarkt von VW, Mercedes und BMW auf Angriff geschaltet. Seit Ende 2022 verkauft BYD seine Autos auch in Deutschland, ebenso wie Nio und Great Wall, zwei andere aufstrebende Hersteller aus China. Andere chinesische E-Autobauer wie Polestar und MG sind schon länger in Deutschland unterwegs.

BYD? Nio? Great Wall? Den meisten Autofahrern hierzulande sagen die Namen aus Fernost noch nichts. Andererseits: Als in den 60er-Jahren ein japanischer Autohersteller namens Toyota nach Europa kam, und später die koreanische Marke Hyundai, war das anfangs genauso. Heute liefern Koreaner und Japaner jedes fünfte Auto in Europa.