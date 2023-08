Fundament für eine Windenergieanlage in Jacobsdorf, Brandenburg: Die versprochene Ausweitung des Angebots an grüner Energie sei „alles andere als sicher“, sagt Ostermann. Bild: dpa

Frau Ostermann, die Lage im Land ist schwierig: Hohe Strompreise und Inflation, sinkende Wettbewerbsfähigkeit und die größte Industrietransformation der Geschichte, dazu Fachkräftemangel, die nächste Flüchtlingswelle und hohe Abgaben. Macht es noch Spaß, Unternehmerin zu sein?

Ja, trotz aller Herausforderungen ist das immer noch mein Traumjob, den ich schon mit 16 Jahren machen wollte. Wir schaffen in den Familienunternehmen Werte, sorgen für Wachstum und Wohlstand und sind nahe bei den Mitarbeitern und der Region.

Und die Sorgen wie die hohe Inflation?

Der Kostendruck war auch schon vorher erheblich. Die Pandemie war eine unglaublich schwere Zeit, weil Schulen und Firmenkantinen geschlossen waren, die wir beliefern. Und den Fachkräftemangel spüren wir jeden Tag. Früher haben wir eine Annonce geschaltet und sind von Bewerbern überrannt worden. Heute ist der Wettbewerb vom Hochqualifizierten bis zum Lagerarbeiter hart geworden. Alle rollen den Mitarbeitern den roten Teppich aus. Wir stellen quasi jeden ein, der sich bewirbt. Auch wenn wir viel automatisieren und Prozesse optimieren, aber am Ende brauchen wir dennoch Menschen.

Wie packen Sie das Problem an?

Wir bauen die Ausbildungsplätze stark aus. Heute haben wir über 20 Plätze, auch in der Logistik, da haben wir früher gar nicht ausgebildet. Wir versuchen, Menschen so früh wie möglich an das Unternehmen zu binden. Wir haben eine App im Einsatz, in die ich selbst investiert habe, mit der Auszubildende gezielt lernen können und wir die Fortschritte verfolgen. So bekommen wir schon noch genug Personal ...

Aber?

Aber da muss auch von der Regierung mehr kommen: Es ist ein Jammer, dass so viele Frauen wenn überhaupt nur in Teilzeit arbeiten. Wir brauchen viel mehr Betreuungsplätze, auch wenn ich natürlich den Mangel an Betreuern sehe. Dazu müssen wir verstärkt um die Älteren werben. Die Rente mit 63 Jahren muss weg. Es kann nicht sein, dass jemand der fit und gesund ist, sich gerade in Schreibtischberufen schon aus der Arbeitswelt verabschiedet. Und das Bürgergeld in seiner jetzigen Ausgestaltung ist auch problematisch. Durch Teilübernahmen von Miete und Heizkosten werden sich viele überlegen, ob sie in die Logistik gehen oder das Bürgergeld nehmen. Das lohnt sich oftmals mehr, gerade wenn sie viele Kinder haben. Wir müssen das Lohnabstandsgebot einhalten und die Menschen sollen mehr Netto vom Brutto behalten. Wir brauchen dafür mutige, große Reformen, damit sich Arbeiten lohnt. Dafür müssen die Steuern runter und die Sozialsysteme reformiert werden.

Über vieles davon reden wir seit 20 Jahren. Warum passiert so wenig?

Die letzten großen Reformen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit waren die Agenda 2010 der Schröder-Regierung, die Unternehmenssteuerreform von 2008 und der Einstieg in die Rente mit 67. Auch die Schuldenbremse 2009 war wichtig. Danach war Schluss mit marktwirtschaftlichen Reformen, es gab nur noch teure Umverteilung.

Und die aktuelle Ampelregierung?