Meloni und ihre Minister : Italien zuerst

Ein Dorf mit 800 Einwohnern, ein See, der die Gegend oft in Nebel taucht, ein Menschenstamm, der als verschlossen gilt: So muss man sich die Heimat von Giancarlo Giorgetti im hohen Norden Italiens nahe der Schweizer Grenze vorstellen. Wann er kann, kehrt der neue Wirtschafts- und Finanzminister Italiens in sein Haus in der Gemeinde Cazzago Brabbia am Lago di Varese zurück, wo seine Familie weiter lebt. Seine Mutter arbeitete in einem Textilunternehmen, sein Vater war dort Fischer und kämpfte einst verdienstvoll gegen zwei Unternehmen, die den See verschmutzten. Auch der Sohn war Vorsitzender des Fischereiverbandes und zehn Jahre lang Bürgermeister des Dorfes, in dem viele Giorgetti heißen.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Doch nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der renommierten Mailänder Universität Bocconi sowie einigen Berufsjahren als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zog es ihn in die Politik.