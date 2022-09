Messebranche : Von Corona in die nächste Krise

Das Leben kommt in die Messehallen zurück, ob es die Wohnmobil-Fans auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf sind, die chemische Prozessindustrie auf der Achema in Frankfurt oder die Computerspielenthusiasten bei der Gamescom in Köln.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Nachdem es im Sommer 140 Messeveranstaltungen in Deutschland gegeben hat, steht noch einmal die gleiche Zahl bis zum Jahresende an – in München wird mit der Bauma sogar der flächenmäßig größte Branchentreff der Welt veranstaltet.

Rosig ist die Situation trotzdem noch nicht. „Die Messebranche selbst muss immer mehr Gegenwind aushalten, weil die Energiepreise explodieren, die Inflation zunimmt, einzig und allein in Deutschland neue Corona-Restriktionen im Winterhalbjahr debattiert werden“, sagt Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Dachverbands der deutschen Messewirtschaft Auma.