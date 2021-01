Bessere Kontaktverfolgung : Nur eine weitere App?

Smudo, Mitglied der Rap-Gruppe Fanta 4, will nicht rüberkommen wie der Popstar, der er ist. Schließlich macht er gerade „ganz spießige Vertriebsarbeit“. Deswegen entschuldigt sich der 52-Jährige, bevor er sagt: „Ich fühle mich nicht wohl damit, meine Kontaktdaten in den Restaurants auf Zettel zu schreiben.“ Könnte ja jemand sehen und sich denken: Dem wollte ich schon immer mal meine selbstgeschriebenen Songs zeigen.

Smudo will aber nicht, dass es hier um penetrante Fans und die Schattenseiten des Promi-Daseins geht. Smudo will eine neue Technologie an den Mann, die Frau und vor allem an die Gesundheitsämter bringen: das Luca-System. Mittlerweile besser bekannt als Luca-App – aus der Tagesschau, dem Lokalradio und den Instagram-Storys von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.