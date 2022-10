DB-Schenker-Chef Thewes : „Wir sind das Rückgrat der Weltwirtschaft“

Herr Thewes, Schenker ist jetzt 20 Jahre unter dem Dach der Deutschen Bahn. War das eine gute Zeit?

Die ganzen 20 Jahre kann ich nicht beurteilen, nur die letzten zwölf. Ich sehe diese Zeit ganz klar positiv. Die Logistik ist eine Branche mit viel Veränderung, mit sehr viel Dynamik. Viele große Logistikunternehmen sind vom Markt verschwunden, weil sie übernommen wurden. Eventuell wären auch wir ein potenzieller Übernahmekandidat gewesen. Da muss man sagen: Die DB war über all die Jahre ein sehr stabiler Gesellschafter, ein stabilisierender Faktor – und hat unser Geschäft immer unterstützt.

Viele Kritiker fragen sich: Wie passt ein Unternehmen, das auf der Straße, in der Luft und auf dem Wasser unterwegs ist, zu einer Bahngesellschaft?

Wenn wir ganz ehrlich sind, sind die Synergien zwischen unseren Unternehmen überschaubar. Was an positiven Effekten da ist, haben wir über die letzten Jahre gehoben und entwickelt – vor allem über die Intermodalverkehre, die Lkw-Transporte mit Container-Verkehr auf der Schiene verbinden. DB Cargo war da unser größter Partner, und wir waren auch deren größter Kunde. Jetzt will sich DB Cargo zum Bahnlogistiker hin entwickeln. Von daher ist die Überschneidung mit der Bahn noch ein Stück kleiner geworden.

Das heißt: Eigentlich passen Sie gar nicht mehr zur Deutschen Bahn?

Ob wir zur Bahn passen oder nicht, müssen andere beurteilen, das ist nicht meine Entscheidung. Aber Fakt ist: Wir stehen heute stärker da als noch vor einigen Jahren. Die Bahn hat Schenker die Stabilität gegeben, die wir gebraucht haben, um uns dahin zu entwickeln, wo wir heute stehen – als einer der drei, vier größten Logistiker der Welt.

Und der Bahn wiederum tut das gut: Schenker ist heute die Perle im Konzern, die die Gewinne bringt.

Ja, das ist richtig. Aber es sind vom Geschäft her ganz andere Herausforderungen. Die letzten zehn, 15, 20 Jahre waren die Jahre der Globalisierung, international sehr starke Jahre, mit dem Wachstum in Asien. Davon haben die globalen Logistiker stark profitiert. Und wir haben uns zu einem der Spitzenunternehmen der Branche entwickelt.

Vor allem die Pandemie gab einen kräftigen Schub – die Branche war ein Riesenprofiteur von Corona, weil die Transportpreise dramatisch stiegen. Können Sie das mal beispielhaft an den Frachtraten im Schiffsverkehr festmachen?

Im August 2019/2020 waren wir im Asien-Europa-Verkehr noch bei 2000 Dollar für einen Container. In Spitzenzeiten im letzten Jahr mussten wir an die Reeder auch mal über 20 000 bezahlen.

Ein Spitzengeschäft.

Ja, aber auch mit hohem Risiko. Wenn wir Kapazitäten ausgebaut haben, etwa im Flugverkehr, wussten wir am Anfang nicht: Bleibt die Nachfrage überhaupt? Wir haben uns sehr früh entschieden, in großem Stil in Frachtkapazitäten einzusteigen. Und am Anfang waren die Flieger auch nicht voll, da haben wir auch Verluste eingefahren. Der Aufwand, den wir hatten, einen Seefrachtcontainer von Schanghai nach Frankfurt zu bringen, ist um ein Vielfaches gestiegen. Unsere Produktivität in dieser Zeit ist nicht gestiegen, der Aufwand pro Sendung war deutlich höher.

Trotzdem haben Sie der DB zum Beispiel im letzten Jahr mit einem Milliardengewinn die Bilanz gerettet. Sind die Kollegen ein wenig neidisch?