Klimafreundlicher Brennstoff : Ammoniak statt Erdgas

Bisher hat noch kein Unternehmen Ammoniak als Brennstoff in großem Maßstab verwendet. Je mehr erneuerbare Energien in die Produktion von grünem Wasserstoff fließen, desto interessanter wird der Einsatz aber.

Es sind nur 13 Tonnen Ammoniak, und Ammoniak zählt zu den am häufigsten hergestellten Chemikalien überhaupt. Dass sich vor kurzem trotzdem reichlich Polit- und Wirtschaftsprominenz auf dem Werksgelände des Kupferspezialisten Aurubis in Hamburg einfand, um diesen Tank über symbolhaft aufgebaute Gashähne zu öffnen, liegt an der Herkunft des Ammoniaks und an den Zielen, die Aurubis verfolgt.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge