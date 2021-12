PWC, EY, KPMG, Deloitte : Die Krise belebt das Berater-Geschäft der Prüfkonzerne

Aktualisiert am

Einer der vier Großen: Markenzeichen der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY an einem Bürogebäude in Berlin Bild: imago/Ralph Peters

In der Pandemie mussten die vier großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen teils deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Das hat jedoch nur zum Teil mit Corona zu tun, denn die Krise zeigt sich an vielen Stellen auch als Treiber für das Geschäft. Vor allem steigt die Nachfrage von Unternehmen nach Beratungsdiensten, weil sich technische und ökonomische Umbrüche wie die Digitalisierung oder das mobile Arbeiten beschleunigen. Nachdem Deloitte Anfang November und PWC Anfang Dezember ihre Geschäftszahlen mitgeteilt hatten, haben am Montag auch die beiden Konkurrenten KPMG und EY ihre Zahlen vorgestellt.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Marktführer PWC hat sich trotz eines Umsatzrückgangs auf 2,3 Milliarden Euro an der Spitze der vier Großprüfer und Berater in Deutschland gehalten. Den deutlichsten Rückgang verbuchte Deloitte mit einem Minus von 8 Prozent. Nur KPMG weist ein Wachstum über alle Geschäftsbereiche aus. Bei EY ging das Gesamtgeschäft um 1,5 Prozent leicht zurück, doch verzeichnete das Unternehmen ausgerechnet im nach der Wirecard-Insolvenz von Reputationsverlusten betroffenen Geschäftsfeld der Wirtschaftsprüfung ein deutliches Wachstum von 5,6 Prozent. Dagegen schrumpften die Prüfungssparten bei PWC um mehr als 8 Prozent und bei KPMG um 4 Prozent deutlich (siehe Grafik). Die hier genannten Zahlen enthalten keine Bereinigung um Corona-Effekte. Abweichend davon hat PWC jedoch Bereinigungen vorgenommen, um einer Besonderheit des Geschäfts und der Geschäftszahlen von Prüfungs- und Beratungsgesellschaften Rechnung zu tragen.