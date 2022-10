Hohe Energiepreise : Venedigs Glasbläser kämpfen ums Überleben

Mitarbeiter des Kunstglas-Herstellers Gambaro & Tagliapietra an dem noch in Betrieb befindlichen Brennofen des Unternehmens. Bild: Christian Schubert

Grau in Grau sind die Töne in der Werkshalle von „Effetre Murano“. Ein stillgelegter Glasofen reiht sich an den anderen. Nur an den Füßen von zwei Brennanlagen ist durch kleine Luken das Gelborange der lodernden Flammen zu erkennen.

Von vierzehn Brennöfen laufen bei dem italienischen Hersteller von Glasvorprodukten derzeit lediglich zwei. Ab und zu huscht ein Arbeiter vor der trostlosen Kulisse vorbei, ansonsten ist es still. Effetre ist auf der Glasbläser-Insel Murano, die zur Stadt Venedig gehört, der einzige Lieferant von Vorprodukten für die berühmten Glasbläser.