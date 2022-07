Zeitung für Deutschland : Die F.A.Z. sieht sich für die Zukunft gut gerüstet

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht sich für die publizistischen und geschäftlichen Herausforderungen in einem schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfeld gut gerüstet. Das dynamische Wachstum des Digitalgeschäfts setzte sich auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres fort. Zur Jahresmitte verzeichnete das Bezahlangebot F+, das Zugang zu den auf der Website hinter einer Bezahlschranke befindlichen Artikeln sowie die kostenfreie Nutzung der Vorlesefunktionen in den Apps „FAZ.NET“ und „F.A.Z. Der Tag“ bietet, 97.733 zahlende Abonnenten. Das ist ein Plus von 35 Prozent gegenüber der Jahresmitte 2021. Da sich auch die Digitalausgaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über die Erwartungen hinaus gut entwickelten, hatte das Haus Ende Juni insgesamt rund 220.000 bezahlte Digitalabos in seinen Büchern. Bis zum Jahre 2026 soll die Zahl der digitalen Abonnements auf mindestens 300.000 steigen.

In der regen Nachfrage nach ihren Produkten erkennt die F.A.Z. einen Beleg für eine ungebrochen hohe Bedeutung des Qualitätsjournalismus. Gerade in unruhigen Zeiten suchen zahlreiche Leser und Nutzer nach zuverlässiger Information, pointierter Kommentierung und fundierter Einordnung. Von dieser Nachfrage profitierten auch weitere digitale Produkte, darunter die Newsletter und die Podcasts. Der werktäglich erscheinende, „Frühdenker“ gehört mit rund 157.000 Empfängern zu den auflagenstärksten Newslettern in Deutschland. Dieser Newsletter kann zunächst drei Monate kostenlos bezogen werden; danach ist der Abschluss eines digitalen Abonnements für F.A.Z., F.A.S. oder F+ notwendig. Der immer Samstag erscheinende F+-Newsletter hat die Marke von 100.000 Empfänger überschritten. Ungebrochen bleibt auch das Interesse an Podcasts. Der „Podcast für Deutschland“ kommt auf mehr als 37.000 Abrufe am Tag. Aber auch Themen-Podcasts, darunter „Einspruch“, „Digitec“ „Finanzen und Immobilien“ und „Wissen“, werden gerne gehört.

Ulrich Wilhelm an der Spitze des Kuratoriums

Zur Stärkung ihres Digitalgeschäfts, das rasche Informationen und eine große Themenvielfalt verlangt, hat die F.A.Z. mehr als 20 neue Arbeitsplätze in ihrer Redaktion geschaffen. Sie dienen der Ausweitung und Vertiefung bestehender Angebote, aber auch der Erschließung neuer Märkte. So ist die F.A.Z. seit wenigen Wochen auch auf TikTok vertreten. Über der Ansprache neuer Nutzer vergisst die F.A.Z. keineswegs ihre nicht selten seit Jahrzehnten treue Stammleserschaft: Das traditionelle Zeitungsgeschäft auf gewohnt hohem Niveau bleibt auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Tätigkeit von Verlag und Redaktion.

Die unsichere gesamtwirtschaftliche Lage und die sich daraus erklärende Zurückhaltung vieler Anzeigenkunden schlägt sich in der Medienbranche seit einigen Monaten in rückläufigen Werbeumsätzen nieder. Hiervon ist auch die F.A.Z. betroffen. Zur Stabilisierung der Geschäftslage trägt jedoch neben den steigenden Erlösen aus dem Digitalgeschäft eine weiterhin straffe Kontrolle der Kosten des Unternehmens bei. Zwar sind die Papierpreise in den vergangenen Monaten exorbitant gestiegen. Dafür haben sich die Vertriebskosten der Sonntagszeitung durch die Umstellung auf den Samstag als Erscheinungstag merklich reduziert. Mit einer noch stärkeren Betonung des Charakters der F.A.S. als Wochenzeitung hat sich zudem das Verbreitungsgebiet für Abonnements und Einzelverkauf erheblich vergrößert, da die Verteilung der F.A.S. am Sonntag im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden und in einzelnen Gebieten gar nicht mehr möglich war.