Elektronikmesse CES : Eine vernetzte Welt bis hin zum Vogelhaus

Wie lässt sich feststellen, wie reif eine Avocado ist? Viele Menschen drücken einfach im Supermarkt auf die Frucht, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das niederländische Unternehmen One Third hat eine etwas aufwendigere – und nach Darstellung seines Gründers Marco Snikkers auch zuverlässigere – Methode entwickelt und stellt sie auf der CES in Las Vegas vor. Es ist ein Gerät, das Avocados und auch andere Früchte einem „Reife-Check“ unterzieht und dabei mit einer Smartphone-App verbunden ist. Legt man die Avocado darauf, wird auf dem Handy angezeigt, ob sie bereit zum Essen, noch zu hart oder womöglich auch schon überreif ist.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Snikkers sagt, so lasse sich zum Beispiel herausfinden, ob die Frucht am gleichen Abend zur Zubereitung von Guacamole verwendet werden könne oder vielleicht erst in ein paar Tagen. One Third geht es nach seinen Worten darum, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, der Name des Unternehmens bezieht sich auf Schätzungen, wonach ein Drittel aller erzeugten Lebensmittel weggeworfen werden. Neben Avocados könne die Technologie auch für eine Reihe anderer Früchte genutzt werden, etwa Erdbeeren und Tomaten. Vermarktet werde sie bislang an Händler und Anbauer. Das Unternehmen arbeitet aber auch an einer Variante, die von Verbrauchern im Supermarkt genutzt werden könne.