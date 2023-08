Aktualisiert am

Italiens Kunstsammlungen : Deutsche Museums-Topmanager in Florenz müssen weichen

Nach acht Jahren geben Cecilie Hollberg und Eike Schmidt ihre Posten als Chefs weltbekannter Sammlungen demnächst auf. Ihr Blick auf das, was war und wird, fällt unterschiedlich aus.

Hinter der David-Statue von Michelangelo: Cecilie Hollberg leitet in Florenz die „Galleria dell’Accademia“ Bild: Galleria dell’ Accademia di Firenze

Bücherstapel umstellen ihren Schreibtisch; davor drängen sich auf engem Raum zwei Stühle für Gäste; wer ein Glas Wasser möchte, wird gebeten, es aus einer schmalen Schublade zu holen. Cecilie Hollberg schwelgt in Florenz nicht in Büroluxus. Der fehlt freilich in vielen Museen. Der Platz ist für die Kunst und ihre Bewunderer da. Die Leiter dieser Organisationen müssen sich oft mit den Hinterzimmern begnügen.

Hollberg leitet in Florenz die „Galleria dell’Accademia“, die vor allem wegen der David-Statue von Michelangelo eines der berühmtesten Museen der Welt ist. Platzmangel für die Mitarbeiter ist eine, doch nicht ihre einzige Sorge. „Wir bräuchten eigentlich doppelt so viel Personal. Wir haben beispielsweise keine Museumsdidaktik, keine Abteilung für Kommunikation, Marketing oder IT. Die einzige Restauratorin, die wir haben, hat kein eigenes Büro, geschweige denn eine eigene Werkstatt“, berichtet die Vorgesetzte von rund 50 Vollzeitangestellten im Gespräch mit der F.A.Z. Doch sie räumt ein: „Wir haben Glück, denn der David ist unsere Marketingabteilung – sie ist die bedeutendste Statue weltweit, das Kunstwerk par excellence.“