In den Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahnergewerkschaft EVG kommt Bewegung. Der Konzern hat der Gewerkschaft ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Damit solle der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden, gab die Deutsche Bahn am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte es erste Gerüchte über einen möglichen Warnstreik in der kommenden Woche gegeben, die die EVG allerdings offiziell nicht bestätigt hat.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

In der vergangenen Woche hatte sich die Auseinandersetzung nach mehr als sechstägigen Verhandlungen noch einmal verschärft. Nachdem ein Tarifvertrag über 140 Seiten schon ausgearbeitet war, erklärte die EVG die Verhandlungen für gescheitert. Die angebotene Lohnerhöhung von insgesamt 400 Euro im Monat für jeden Mitarbeiter reichte der Tarifkommission nicht aus, außerdem war ihr die Laufzeit des Tarifvertrages mit 27 Monaten zu lang.

Die EVG rief deshalb noch in der vergangenen Woche ihre 110.000 Mitglieder zur Urabstimmung über einen unbefristeten Streik auf. Die Vorbereitungen dafür laufen gerade, sie dauern vier bis fünf Wochen. In der Zwischenzeit seien weitere Warnstreiks nicht ausgeschlossen, stellte die EVG schon beim Scheitern der Tarifverhandlungen klar.

Mit dem Angebot zur Schlichtung versucht die Bahn einen solchen Ausstand jetzt abzuwenden. Sie hofft darauf, dass die Gewerkschaft es nicht ablehnen kann, schließlich hat sich der EVG-Vorsitzende Martin Burkert in der vergangenen Woche grundsätzlich offen dafür gezeigt. Die Gewerkschaft habe nun bis Freitagmittag Zeit für eine Rückmeldung. Die Details eines Schlichtungsverfahrens müssten dann gemeinsam vereinbart werden, betont der Konzern.