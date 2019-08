F.A.Z. exklusiv : Der DFB findet keinen neuen Biersponsor

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steht erstmals seit Jahrzehnten ohne Biersponsor da. Seit der langjährige Partner Bitburger den Vertrag gekündigt hatte und zunächst vielversprechende Gespräche mit Krombacher bisher zu keinem Ergebnis geführt haben, weist der DFB in seinem Sponsoren-Portfolio eine unschöne Leerstelle auf. Die Partnerschaften zu Brauereien gehören im Fußball zu den wichtigsten und traditionsreichsten Verbindungen. Bier, Bratwurst und das Spiel selbst gehören für viele Fußballfans naturgegeben zusammen. Veltins hält bei Schalke 04 seit Jahren das Namensrecht an der Arena und hat sich mit dem Verein strategisch eng verbunden. Jeder Klub hat einen Biersponsor.

In die neue Saison ist der DFB nun ohne einen Brauereipartner gestartet. In den zentral vermarkteten DFB-Pokalspielen der ersten Runde am Wochenende fehlte durchgängig auf den Banden ein Biersponsor. Auch wenn die Nationalmannschaft am 6. November in der EM-Qualifikation in Hamburg auf die Niederlande trifft, wird sich an diesem Bild nichts ändern. Auf Anfrage heißt es vom Verband: „Der DFB sondiert weiterhin den Markt in diesem Bereich.“ Bitburger war seit 1992 Sponsor des DFB und hatte den zur vergangenen Saison auslaufenden Vertrag schon Anfang 2017 gekündigt.