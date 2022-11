Chefkoch der DFB-Mannschaft : Essen wie ein Nationalspieler

Herr Schmaus, Sie sind jetzt seit dem Confed-Cup 2017 als Koch bei der Nationalmannschaft dabei. Wie hat sich die Ernährung der Spieler in dieser Zeit verändert?

Stefanie Diemand Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Das Bewusstsein für Ernährung ist auf jeden Fall gewachsen. Fast jeder Spieler setzt sich dezidiert mit der persönlichen Ernährung auseinander. Viele haben privat einen Ernährungsberater, auch für das richtige Essen zu Hause, engagiert. Das Gesamtpaket ist also deutlich professioneller geworden. Speziell bei uns in der Nationalmannschaft ist auch das Interesse an Gemüse oder den veganen Gerichten gestiegen. Veganes Essen mache ich seit drei oder vier Jahren. Anfangs liefen diese Gerichte eher schleppend, heute müssen wir sie mit am meisten vorproduzieren.