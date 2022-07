Gedrosselte Lieferung : Deutschlands größter Gasimporteur Uniper beantragt Staatshilfe

Aktualisiert am

Gasspeicheranlage von Uniper bei Kraiburg am Inn Bild: Reuters

Der angeschlagene Versorger Uniper hat bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Der Vorschlag ziele auf eine Kostenverteilung, eine Aufstockung der Kreditlinie durch die staatliche Förderbank KfW sowie eine mögliche Beteiligung des Bundes an Uniper ab. Uniper ist mit Abstand Deutschlands größer Gasimporteur und im Zuge der Gas-Krise in eine Schieflage geraten. Durch die Drosselung der russischen Gaslieferungen muss das Unternehmen Gas zu teureren Preisen anschaffen und macht dadurch dem Vernehmen nach Millionenverluste, um seine Lieferverpflichtungen unter anderem an Stadtwerke einzuhalten.

Demnach schlägt Uniper auch vor, Preissprünge an Kunden weitergeben zu können. Die Maßnahmen zielten darauf ab, das derzeitige Auflaufen erheblicher Verluste zu beenden und den Liquiditätsbedarf von Uniper zu decken.

Die börsennotierte Uniper SE hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und gehört mehrheitlich dem finnischen Energieversorger Fortum, dessen größter Aktionär der finnische Staat ist. Fortum erklärte, mit der Bundesregierung werde eine Reorganisation der Geschäftsbereiche von Uniper erörtert, „um so die systemkritischen deutschen Geschäftstätigkeiten zu bündeln und mit der Bundesregierung abzusichern“. Der Vorschlag von Fortum sehe eine Restrukturierung von Uniper vor - mit dem Ziel, eine Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes zu gründen.

Bundestag und Bundesrat hatten zuvor gesetzliche Änderungen beschlossen, um mögliche Hilfen des Bundes für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Kaum war das Gesetz am Freitag durch den Bundestag durch, teilte Uniper in einer Pflichtmitteilung mit, staatliche Hilfe zu beantragen. Wie Uniper mitteilte, basiert der mit dem Antrag auf staatliche Stabilisierungsmaßnahmen eingereichte Vorschlag zunächst auf einer „fairen Kostenverteilung“. Der Konzern verweist auf das Energiesicherungsgesetz. Dieses sieht etwa eine Umlage von Preissteigerungen auf alle Gaskunden vor.

Darüber hinaus sieht der Vorschlag zusätzliche Fremdkapitalmittel durch eine Aufstockung einer derzeit noch nicht gezogenen KfW-Kreditlinie vor. Die Kreditlinie umfasst zwei Milliarden Euro. Mit den Maßnahmen solle auch das Investment-Grade von Uniper geschützt werden.

