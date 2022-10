Studie zu Innovationsreichtum : Deutschland im Patente-Ranking führend

Neue Produkte und innovative Technologien sorgen üblicherweise für gute Geschäfte und steigende Umsätze. Deutsche Unternehmen sind bei der Nutzung von Schutzrechten in vielerlei Hinsicht führend in Europa, zeigt eine gemeinsame Studie des Europäischen Patentamts und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Dort wird die Bedeutung von geistigen Eigentumsrechten, wie beispielsweise Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten, für die Wirtschaft in der EU zwischen den Jahren 2017 und 2019 untersucht.

Dafür haben die Fachleute die Patentdaten über die Unternehmen der verschiedensten Sektoren mit diversen Daten des europäischen Statistikamts hinsichtlich Wirtschaftsleistung, Beschäftigung und weiteren Faktoren verglichen, erklärt Yann Manière, Chefökonom des europäischen Patentamts, im Gespräch mit der F.A.Z.

Starker Beitrag zur Wirtschaftsleistung

Ein Ergebnis: Branchen mit einem höheren Bedürfnis an Schutzrechten tragen in Deutschland im Vergleich zum Rest Europas überdurchschnittlich viel zum Bruttoinlandsprodukt sowie zur Beschäftigung bei. So entfällt mehr als 48 Prozent der Wirtschaftsleistung und mehr als ein Drittel der Gesamtbeschäftigung auf die sogenannten schutzrechtsintensiven Branchen in Deutschland. In Europa liegen diese Werte im Durchschnitt etwas niedriger bei rund 47 Prozent. Manière führt das darauf zurück, dass Deutschland einen hohen Anteil produzierenden Gewerbes hat, welches besonders viele Patente führt, wie beispielsweise in der Automobilindustrie und im Maschinenbau. Deutschland sei deshalb produktiver und effizienter, sagte der Ökonom.

Auch wird in den Branchen, die viele Patente hervorbringen, besser gezahlt. In diesen Wirtschaftszweigen, so zeigt die Auswertung für Europa, liegt der Mehrverdienst im Durchschnitt 41 Prozent über anderen Industriebranchen. Der durchschnittliche Wochenlohn in den Branchen beträgt demnach 840 Euro im Vergleich zu 597 Euro.

Insgesamt haben schutzrechtsintensive Industrien der Studie zufolge in der Europäischen Union im Zeitraum mehr als 61 Millionen Menschen direkt beschäftigt und 6,4 Billionen Euro erwirtschaftet. Im Umkehrschluss bedeutet das: „Mehr als die Hälfte des europäischen BIP wird von nicht-patentintensiven Betrieben erwirtschaftet, vor allem aus dem Servicebereich, beispielsweise die Bereiche Logistik, Landwirtschaft oder auch im Gesundheitswesen. Während aber beispielsweise die Textilindustrie selbst ebenfalls wenig patent-intensiv ist, nutzen die Betriebe indirekt viele Patente, beispielsweise über Maschinen und Materialien“, erklärt Manière.

Zugelegt haben vor allem Innovationen für Klimaschutztechnologien. In diesem Bereich sind deutsche Unternehmen mit knapp 42 Prozent aller Patentanmeldungen innerhalb der EU ebenfalls führend. „Der wirtschaftliche Beitrag von grünen Patenten, also solchen für nachhaltige Technologien, wächst über die Jahre. Interessanterweise sind es nicht nur Windturbinenhersteller und ähnliche Unternehmen, die grüne Patente einreichen, sondern vor allem auch solche, die energieeffizienter und ressourcenschonender werden müssen, wie beispielsweise die Autoindustrie“, erklärt Manière.

Dass die Energiekrise und eine potentielle Rezession nun zu einem Einbruch mit Blick auf Innovationen und Patente führen wird, sieht der Fachmann derweil nicht. „In der Vergangenheit haben steigende Energiepreise die Innovationen beflügelt, weil grüne Technologien sich dann eher lohnen, als wenn Energie günstig ist. Ich erwarte deshalb, dass auch diese Krise Innovationen im Bereich saubere Energie noch stärker vorantreiben wird.“

Demnach erreichten Patentanmeldungen für Klimaschutztechnologien schon im Jahr 2019 in Europa einen Rekord. Hierzulande entfielen auf Branchen, die Patente auf Klimaschutztechnologien anmeldeten, knapp 13 Prozent aller Arbeitsplätze und knapp ein Fünftel der Wirtschaftsleistung.