Begehrter Rohstoff : Der Kampf ums Lithium

Die jüngsten Unruhen in Südamerika bringen die deutsche Automobilindustrie in Sorge. Denn in den am stärksten von der Rebellion betroffenen Ländern Chile und Bolivien lagern die global größten Vorkommen von Lithium, dem Zukunftsrohstoff für die Elektromobilität. Zusammen mit dem benachbarten Argentinien birgt das sogenannte Lithium-Dreieck Südamerikas laut Schätzungen rund drei Viertel der nachgewiesenen Lithium-Reserven des Globus.

Ein besonders großer Rückschlag war Anfang November die völlig überraschende Annullierung eines deutsch-bolivianischen Gemeinschaftsprojekts zur Förderung und Verarbeitung von Lithium in Bolivien durch den inzwischen zurückgetretenen Staatspräsidenten Evo Morales. Das Unternehmen ACI Systems GmbH aus Zimmern ob Rottweil hatte vor gut einem Jahr eine entsprechende Absichtserklärung mit dem bolivianischen Staatsunternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YBL) unterzeichnet. Gerade erst war das Gemeinschaftsunternehmen der Partner offiziell im bolivianischen Handelsregister eingetragen worden.

Politische Opfergabe

Zu dem Konsortium gehört auch das Unternehmen K-Utec aus Sondershausen in Thüringen, das für die technische Planung der Anlagen zuständig ist. Geplant war unter anderem die Produktion von bis zu 40.000 Tonnen Lithiumhidroxid im Jahr. Die deutsche Industrie hätte sich damit erstmals einen direkten Zugriff auf den Batterierohstoff gesichert. Bei der Vertragsunterzeichnung vor einem Jahr war Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier persönlich zugegen. In dem bolivianischen Salzsee Uyuni lagern auf 4000 Meter Höhe die global größten Vorkommen des Leichtmetalls, das als strategisch bedeutender Rohstoff für die Herstellung von Batterien zur Ausrüstung von Elektroautos gilt.

Morales war über Jahre hinweg der größte Förderer des Projektes gewesen. Doch im verzweifelten Abwehrkampf gegen einen Volksaufstand nach seiner offensichtlich manipulierten Wiederwahl im Oktober opferte Morales das Projekt, um die Gemüter in der besonders aufrührerischen Provinz Potosí zu beruhigen. Dort hatte die Opposition den Widerstand gegen das Projekt zu einem ihrer Hauptanliegen gemacht. Die Region würde zu wenig profitieren, die Lizenzabgaben seien zu niedrig. In Potosí ist man besonders empfindlich, wenn es um den Abbau von Rohstoffen durch ausländische Unternehmen geht.

Legendär sind die Silbervorräte des Cerro Rico, dem „reichen Berg“ von Potosí, die schon von den Spaniern in der Kolonialzeit geplündert wurden. Auch bei den späteren Boomperioden für Zinn oder Zink fiel für die meisten Bolivianer wenig ab. Bis heute blieb Bolivien ein Lieferant von begehrten Metallen und andere Rohstoffen. Fast immer gehen sie unverarbeitet in den Export. Beim Lithium sollte das nun anders werden. Parallel zur industriellen Förderung von Lithiumkarbonat und Lithiumhidroxid sollte mit den deutschen Partnern auch eine Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge und zur Speicherung erneuerbarer Energien aufgebaut werden. Jährlich sollten Batterien für 100.000 Autos oder mehr in Bolivien gefertigt werden, hatte die bolivianische Regierung angekündigt.

Lobbyisten ist Deutschland ein Dorn im Auge

Doch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion machte Morales plötzlich den überraschenden Rückzieher, um den Volkszorn in Potosí zu besänftigen. Geholfen hat es ihm nicht. Eine Woche später wurde Morales durch die eigenen Sicherheitskräfte zum Rücktritt gezwungen. In seinem argentinischen Exil sagte Morales jetzt, die Vereinigten Staaten hätten seinen Sturz herbeigeführt, um sich den Zugriff auf Boliviens Lithium zu sichern. Die Amerikaner hätten sich nicht damit abgefunden, dass bei den Projekten in Bolivien deutsche und chinesische Unternehmen den Zuschlag bekommen hätten. Seine Annullierung des Dekrets sei nur ein taktischer Rückzug gewesen, um den Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen.