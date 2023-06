Deutsches Patentamt : Deutschland hinkt mit digitalen Technologien hinterher

Deutschland verliert auf dem Heimatmarkt bei der Entwicklung von digitalen Schlüsseltechnologien zunehmend an Bedeutung. Das zeigt der Jahresbericht des deutschen Patentamts. Die Behörde stellt darin fest, dass die Zahl der veröffentlichten Anmeldungen für digitale Technologien mit Wirkung für Deutschland im vergangenen Jahr vor allem aus den Vereinigten Staaten und aus China stark zulegten, während die vergleichbaren Zahlen aus Deutschland teilweise sogar deutlich zurückgingen.

Untersucht wurden demnach die Technologiefelder audiovisuelle Technik, digitale Kommunikationstechnik, Computertechnik, Halbleiter und Datenverarbeitung für betriebswirtschaftliche Zwecke. Berücksichtigt wurden in der Analyse veröffentlichte Patentanmeldungen, die für Deutschland gelten, und beim deutschen sowie europäischen Patentamt eingereicht wurden, wobei Doppelzählungen vermieden wurden. Patentanmeldungen werden erst nach 18 Monaten veröffentlicht, sodass jüngste Anmeldungen aus dem vergangenen Jahr noch nicht enthalten sind.

In der Computertechnik gingen die Anmeldungen aus Deutschland sogar zurück

Die meisten Anmeldungen gingen demnach in der Computertechnik ein. In den Bereich fallen Erfindungen zur Bilddatenverarbeitung, Spracherkennung oder Informations- und Kommunikationstechnik. Viele dieser Entwicklungen setzten künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen ein, hieß es. Insgesamt zählt die Behörde für das Feld knapp 17.000 angemeldete Erfindungen. Davon kamen aus den USA allein rund 6800 Anmeldungen, was einem Plus von mehr als 14 Prozent entsprach. An zweiter Stelle folgte China mit rund 2300 Einreichungen und auf dem dritten Rang Deutschland. Allerdings gingen von den hiesigen Tüftlern nur knapp 1800 Anmeldungen ein, was einem Minus von knapp 2 Prozent entsprach.

Deutschland habe mit den Technologieunternehmen, den guten Hochschulen und talentierten Absolventen ein enormes Potenzial. „Dieses Potenzial müssen wir besser in geschützte Innovationen und dann in attraktive Produkte umsetzen“, sagte Patentamtspräsidentin Eva Schewior. Schließlich seien die Patentanmeldungen ein Zeichen für die innovativen Produkte von morgen. Die Digitalisierung treibe die Entwicklung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. „Wenn wir bei den digitalen Schlüsseltechnologien den Anschluss verlieren, wird unsere Innovationskraft in allen Branchen leiden“, sagte Schewior weiter.

Nur Rang 6 in den digitalen Kommunikationstechnologien

Auch im zweitstärksten Bereich zeigte sich, dass Deutschland nur im Mittelfeld mitspielt. Bei den digitalen Kommunikationstechnologien führten die USA das Feld mit gut 4900 Anmeldungen an, was einem Plus von knapp 20 Prozent entsprach. China erreichte mit rund 4600 Einreichungen den zweiten Rang, gefolgt von Südkorea auf dem dritten Rang mit rund 1300 Anmeldungen. Deutschland kam nur auf den sechsten Platz. Die Entwicklungen beschäftigen sich in dem Feld mit drahtlosen Kommunikationsnetzen, insbesondere dem 5G-Mobilfunkstandard, der wiederum Voraussetzung für zahlreiche Technologien wie autonomes Fahren ist.

Auch im drittstärksten Bereich, den audiovisuellen Techniken, hat Deutschland weiter an Boden verloren. Die Behörde zählt dazu beispielsweise Erfindungen aus der sogenannten Virtual Reality (virtuelle Realität). Der werden wiederum in verschiedenen Industrieanwendungen große Zukunftschancen zugerechnet, beispielsweise um Produkte, Maschinen und Anlagen im Vorfeld zu visualisieren. Aus den USA wurden 1460 Anmeldungen veröffentlicht, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr, aus China kamen rund 1200 Anmeldungen. Deutschland rutschte mit gerade einmal 575 Anmeldungen auf den fünften Rang ab.

Im Bereich Halbleiter lagen die Vereinigten Staaten vorne. Es folgten Japan und Südkorea. Deutschland erreichte auch in dem Feld nur den fünften Rang.