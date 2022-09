Aufträge gehen nach Asien : „Der deutsche Schiffbau ist in der Substanz gefährdet“

Aktualisiert am

„Der deutsche Schiffbau ist in der Substanz gefährdet“

In die Insolvenz geschippert: die MV Werften Bild: dpa

Die Krise des Schiffbaus in Deutschland spitzt sich zu. Allein innerhalb eines Jahres hat die Branche 16 Prozent ihrer Arbeitsplätze verloren. Nur noch 14. 000 Mitarbeiter sind momentan auf den deutschen Werften beschäftigt, so wenige wie nie zuvor. „Diese Abwärtsspirale müssen wir stoppen, sonst fehlt uns die Basis einer funktionierenden Wertschöpfungskette“, mahnt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, und er warnt vor einer Fehleinschätzung der kleinen Werftenbranche: „Es geht nicht um die Frage, ob wir Traditionen fortführen. Es geht um die geopolitische Handlungsfähigkeit von Deutschland und Europa.“

Tatsächlich brechen in ganz Europa seit Jahren die Aufträge weg, während die globale Schiffbaunachfrage kräftig steigt. 85 Prozent aller Aufträge seien im vergangenen Jahr nach China und Korea gegangen, wo die maritime Industrie er­hebliche Subventionen erhalte, mahnt nicht nur die Gewerkschaft, sondern auch der Branchenverband für Schiffbau und Meerestechnik VSM. Selbst Japan, das eine hohe Inlandsnachfrage aufrechterhalte, habe keine 10 Prozent Marktanteil mehr, Europa komme insgesamt noch auf 4 Prozent. Der Einfluss Chinas, so VSM-Geschäftsführer Reinhard Lüken, beschränkt sich nicht nur auf die Schiffe. Von den für den Welthandel so wichtigen Containern kommen mittlerweile 96 Prozent aus China.

Besorgniserregender Substanzverzehr

„Die Stärke ist noch da“, sagte Lüken mit Blick auf den Andrang von Fachbesuchern zur SMM, der Weltleitmesse für Schiffbau in dieser Woche in Hamburg. „Aber wir müssen aufpassen.“ Der jahrelange Substanzverzehr an Schiffbaukapazitäten sei vor dem Hintergrund der er­warteten stark wachsenden Nachfrage besorgniserregend. Die politisch gesetzten Rahmenbedingungen müssten korrigiert werden, „um einen unwiederbringlichen Fähigkeitsverlust zu vermeiden“.

Lüken verweist vor allem auf die Be­deutung der maritimen Wirtschaft bei der Diversifikation des Energie- und Rohstoffbezugs. „In Korea gehen die Werften in die Knie angesichts der vielen Aufträge für LNG-Schiffe“, berichtet passend dazu Thorsten Ludwig, der den Schiffbau für die Agentur für Struktur- und Personalentwicklung (AGS) im Auftrag der IG Metall analysiert. Auch im Bereich Windenergie spielt die Musik woanders, macht er deutlich.

Schiffe im nationalen Interesse?

In den USA würden Schiffe für Offshore-Projekte als „nationales Interesse“ kategorisiert, während hierzulande nicht viel passiere. Tatsächlich wurde im Kontext mit der Insolvenz der MV Werften mehrfach die Frage aufgeworfen, ob statt Kreuzfahrtschiffen künftig Konverter-Stationen für Offshore-Windparks an der Ostseeküste gebaut werden könnten. Mittlerweile sind alle Werften verkauft, doch ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht – denn die Bundeswehr, die eine der Werften für ihr Marinearsenal gekauft hat, braucht nicht das ganze Gelände, zumindest vorläufig nicht.

Es gebe Gespräche mit dem belgischen Unternehmen Smulders , das dort Konverterplattformen bauen wolle, bestätigte IG-Metall-Bezirksleiter Friedrich: „Die Bundesregierung muss sich einen Ruck geben und in den nächsten Wochen entscheiden“, fordert der Gewerkschafter. Er fürchtet, dass hier zwar große Zu­kunftschancen liegen, die Wertschöpfung letztlich aber wieder nach Asien abwandere, weil es keine industriepolitische Ver­lässlichkeit gebe.

Das Geschäft mit der Windenergie auf hoher See sieht man auch unter den Schiffbauern als große Chance. „Das ist ein Riesenmarkt“, bekräftigt VSM-Chef Lüken. Es gehe nicht nur um Konverterstationen, es brauche auch Kran-Schiffe, um die Generatoren aufzubauen, es brauche Kabelleger, es brauche Schiffe für den Crew-Transport. Damit seien erhebliche Chancen verbunden.

Vorsichtiger Optimismus

Zwar sind nach der Branchenbefragung der AGS auch solche Schiffe bisher nicht auf deutschen Werften in Auftrag gegeben worden, doch gleichzeitig zeigt sich, dass wieder Optimismus aufkeimt. War in den zurückliegenden zwei Jahren jeweils ein Drittel der Befragten pessimistisch mit Blick auf die Auftragslage, gilt dies nur noch für 16 Prozent, während 27 Prozent mit einer bald besseren Auftragslage rechnen. In über der Hälfte der Werften wird an der Erweiterung des Produktportfolios gearbeitet, wobei die Bandbreite von emissionsfreien Schiffstypen bis zu unbemannten U-Booten zur Kampfmittelbeseitigung reicht.

Im Marineschiffbau richtet sich die Hoffnung vor allem auf das Sondervermögen der Bundeswehr und das generell wachsende Verteidigungsbudget. In diesem Marktsegment ist auch mit Personalaufbau zu rechnen. So hat etwa TKMS ( Thyssenkrupp Marine Systems ) aus der MV-Insolvenz den Standort Wismar ge­kauft und plant dort zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Dank der Transfergesellschaften für die früheren Beschäftigten der MV Werften sei generell zu erwarten, dass Kompetenz erhalten bleibe und ausgebaut werde, registrieren die Gewerkschafter positiv. Bedenklich sei, dass nur noch 46 Prozent der Werft-Mitarbeiter in der Produktion tätig seien.