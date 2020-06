Deutsche-Wohnen-Chef Zahn : Der unbeliebte Vermieter

Für Michael Zahn ist es eine große Sache. Seit dem Jahr 2007 führt er den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen, seit Freitag ist er Vorstandschef eines Dax-Konzerns. Nach den starken Kursverlusten im Zuge der Corona-Krise spielt die Lufthansa nicht mehr in der ersten Börsenliga mit. Ihren Platz nimmt der von der Pandemie weniger gebeutelte zweitgrößte Immobilienkonzern Deutschlands ein.

„Dies belegt unsere erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen Jahren“, freute sich Zahn, kaum dass die Nachricht am Donnerstagabend publik war. Anders als am Finanzplatz Frankfurt erregte der Aufstieg der Deutsche Wohnen am Unternehmenssitz Berlin kaum Aufmerksamkeit – und das, obwohl die Hauptstadt damit seit der Übernahme von Schering durch Bayer vor 14 Jahren zum ersten Mal wieder Sitz eines Dax-Konzerns ist.

Doch die Deutsche Wohnen ist ein Unternehmen, auf das nur wenige Berliner stolz sind. Ob es um verschleppte Reparaturen oder den Kampf gegen den Mietspiegel geht: Über die Jahre hat sich die Deutsche Wohnen mit ihren 164.000 Wohnungen, 70 Prozent davon in Berlin, den Ruf erarbeitet, mehr Feind als Freund ihrer Kunden, der Mieter, zu sein. Zahns Auftreten hat daran einen nicht unerheblichen Anteil.

Zahn ist ein entschiedener Gegner des Berliner Mietendeckels

In seiner Kommunikation waren Wohnungen lange Zeit vor allem eines: ein Renditeobjekt. Was bei Anlegern am Kapitalmarkt gut ankommt, hat sich in der aufgeheizten Stimmung in Berlin zu einem Problem entwickelt. Die Neuvertragsmieten in der Hauptstadt sind in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in keiner anderen deutschen Großstadt. Selbst in wenig attraktiven Lagen ruft die Deutsche Wohnen, der größte private Vermieter in der Stadt, derzeit mitunter mehr als 12 Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter auf.

Dass Zahn ein vehementer Gegner des Berliner Mietendeckels ist, der nach Baujahren gestaffelt Obergrenzen zwischen 3,92 Euro und 9,80 Euro vorsieht, überrascht da nicht. Auch fast ein Drittel der Bestandsmieten müsste der Konzern senken, sofern das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben sollte. Eine Bürgerinitiative aus der linken Szene würde die Deutsche Wohnen und andere Immobilienunternehmen sogar am liebsten enteignen. Podiumsdiskussionen mit Zahn fanden in Berlin deshalb zuletzt unter Polizeischutz statt.

Dass Zahn die Berliner Diskussion auf solchen Veranstaltungen als „völlig irre“ bezeichnete, trug nicht zur Befriedung der Lage bei. Auch mancher Verbandsvertreter ist nicht glücklich damit, wie Zahn das Bild der Branche geprägt hat. Doch seit etwa einem Jahr zeichnet sich eine kommunikative Wende ab. „Wir können nicht dauerhaft gegen die Stadt ankämpfen“, konstatierte Zahn und räumte öffentlich Fehler ein. Das Unternehmen habe erkannt, dass sein Geschäftsmodell nur mit zufriedenen Mietern funktioniere. Deshalb kümmere man sich jetzt schneller etwa um Heizungsausfälle und biete, anders als früher, in solchen Fällen auch eine Mietsenkung an, so Zahn.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es zudem einen unternehmenseigenen Deckel für Mieterhöhungen: Mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens soll ein Haushalt demnach nicht zahlen müssen. Für Zahn ist diese Grenze ein entscheidender Punkt: Mietern in finanziellen Notlagen entgegenzukommen, dazu ist er bereit. Dass die Politik den Immobilienmarkt dagegen so reguliert, dass auch Menschen mit auskömmlichen Einkommen entlastet werden, dafür hat er wenig Verständnis. Vermieter müssten von zahlungskräftigen Mietern mehr verlangen dürfen, um andere zu subventionieren.

Alles begann auf 80 Quadratmetern zu zweit im Oranienkiez

Der 1963 geborene Zahn kennt Berlin schon lange, nach dem Volkswirtschaftsstudium in Freiburg fasste er dort in der Nachwendezeit Anfang der neunziger Jahre beruflich Fuß. Seine erste Wohnung war ein Altbau im Kreuzberger Oranienkiez, 80 Quadratmeter, die er sich mit einem Freund teilte. 1997 heuerte Zahn bei der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gehag an, die kurz darauf privatisiert wurde und über Umwege bei der Deutsche Wohnen landete.

Dort baute Zahn das Portfolio immer weiter aus. Mit dem Chef des größten deutschen Wohnungsunternehmens Vonovia, Rolf Buch, verbindet ihn eine jahrelange Rivalität. Eine feindliche Übernahme wehrte Zahn ab. Gerüchte, dass es nun zu einer einvernehmlichen Lösung kommen könnte, dementierte er am Freitag auf der virtuellen Hauptversammlung. „Es gab keine Gespräche über eine Fusion“, so Zahn.

In jungen Jahren war er nach eigener Aussage noch ein Anhänger des SPD-Linken Oskar Lafontaine, heute gehört Zahn dem Wirtschaftsrat der CDU in Berlin an. So sehr ihn die Entwicklung der Mieten in der Stadt beruflich umtreibt – privat muss ihn das nicht mehr beschäftigen. Zahn wohnt in seiner eigenen Immobilie in Potsdam.