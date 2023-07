Deutschland bekommt einen wichtigen Teil seiner Waffen künftig aus einer Fabrik, die Luftlinie fast 16.000 Kilometer von Berlin entfernt liegt. Ein Grundsatzabkommen für Bau und Lieferung von mehr als 100 Boxer-Radpanzern aus der neuen Rheinmetall-Fabrik nahe dem australischen Brisbane sollte am Rande des Besuchs von Anthony Albanese in Berlin unterzeichnet werden. Der australische Ministerpräsident ist auf dem Weg zur Teilnahme am NATO-Gipfel in Vilnius. Der Bau der deutschen Panzer dürfte Australien eine Wertschöpfung von rund einer Milliarde Australischer Dollar (610 Millionen Euro) bringen, sagte Albanese.

In der Fabrik der Düsseldorfer in Aus­tralien arbeiten schon mehr als tausend Menschen. Sie bauen die Boxer an ihrem Standort „Rheinmetall Military Vehicle Centre of Excellence“ in Redbank im ostaustralischen Bundesstaat Queensland. Rheinmetall hatte den auf 5,2 Milliarden Australische Dollar taxierten Auftrag der Australier gewonnen, um deren Armee mit 211 Radspähpanzern auszustatten. Vor wenigen Wochen stellten sie den ersten vor Ort gefertigten deutschen Panzer vor. Auch den Schwerlaster HX4x4 von MAN verkaufen und warten die Deutschen in Australien und Neuseeland. Und sie ziehen den Mittelstand nach: Gerade eröffnete der Münchner Drohnenhersteller Quantum-Systems als „strategischer Partner“ von Rheinmetall Australia eine Niederlassung vor dem Werksgelände.

Albanese wird es bei der NATO nicht leicht haben

Dem Abarbeiten der australischen Bestellung und dem Auftrag aus Deutschland könnte ein dritter folgen: Die Düsseldorfer ringen auch noch um das Projekt „Land 400 Phase 3“: Zunächst sollte es rund 450 Panzer für geschätzt knapp 30 Milliarden Australische Dollar umfassen. Im Zuge der Neuausrichtung seiner Armee hat Canberra sich dann aber mehr auf die Außenverteidigung mit atomar getriebenen Unterseebooten von seinen Rüstungspartnern Amerika und Großbritannien (AUKUS), Drohnen und Raketen konzentriert. Damit bleibt weniger Geld für die Panzertruppe. Die Düsseldorfer schicken ihren Lynx KF 41 für den abgespeckten Auftrag ins Rennen. Sie konkurrieren mit dem Redback der südkoreanischen Hanwha. In Canberra heißt es, Berlin sei auch an der Lieferung von Lynx aus Brisbane interessiert, wenn Rheinmetall gewinne.

Die militärischen Beziehungen zwischen Deutschland und Australien wachsen rasch, nachdem Deutschland bei der Vergabe eines ersten Auftrages für neue Unterseeboote 2017 nicht zum Zuge gekommen war. In den vergangenen Jahren entsandte Berlin aber eine Fregatte und Kampfflugzeuge. In den nächsten Tagen nehmen gut zweihundert deutsche Soldaten am Manöver Talisman Sabre mit zwölf weiteren Staaten in Australien teil.

Albanese wird es unterdessen bei der NATO nicht leicht haben: Denn sein Labor-Parteigenosse, der frühere Ministerpräsident Paul Keating, hatte den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gerade öffentlich einen „Obertrottel“ genannt. Er kritisierte zudem das „bösartige Gift“ eines europäischen und amerikanischen Militarismus, den die NATO in die Welt trage. Sein Amtsnachfolger Albanese hingegen lobte angesichts der Zusammenarbeit mit Rheinmetall noch vor seinem Abflug die enge Zusammenarbeit: „Der Vertrag wird Australiens eigene Verteidigungsindustrie stützen, lokale Stellen sichern und Australiens Wirtschaftswachstum unterstützen.“ Stoltenberg lud die Regierungschefs Australiens, Neuseelands, Japans und Südkoreas, die „Indo-Pacific 4“, zum Gipfel, „weil unsere Sicherheit nicht regional, sondern global ist“.