Deutsche Messebranche : Planlos in die nächste Krise

Planlos in die nächste Krise

Der Chef der größten deutschen Messegesellschaft scheint tatsächlich feuchte Augen zu bekommen. Er sitzt in seinem Frankfurter Büro, hinter ihm leuchten die grellen Farben von Andy Warhols Goethe-Druck an der Wand. „Wir werden nach März endlich wieder das tun dürfen, was wir können“, sagt Wolfgang Marzin. „Ich werde da fast ein bisschen emotional.“

Die Messebranche hat in den vergangenen zwei Jahren die größte Krise der Neuzeit erlebt. 2019 hatte ihr Verband ein Rekordjahr gemeldet: mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz. 2020 waren es nicht mal 30 Prozent davon. Die Messe Frankfurt stürzte vom Erfolgsrausch ins Bodenlose: von 50 Millionen Euro Gewinn auf 122 Millionen Euro Verlust. Aber jetzt soll es wieder losgehen. Dieses Mal sind sich die Messegesellschaften sicher. Zwei Jahre lang hatten sie immer wieder „Restarts“ ausgerufen – nie hatte es geklappt. Die Messe Nürnberg hat diesen Frühling nun „Restart 2.0“ getauft. Aber der betont optimistische Slogan kann nicht verbergen, was gerade die Branche beherrscht: eine allumfassende Ratlosigkeit.