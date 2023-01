Kasseler Start-up : Deutsche Drohnen-Abwehrsysteme für den Osten Europas

Zur Sicherung des Luftraums gegen Drohnenangriffe ist das deutsche Start-up Dedrone eine Partnerschaft mit der britischen G4S-Gruppe eingegangen. So wird das in Kassel ansässige Unternehmen die Europasparte der weltweit arbeitenden Briten mit Abwehranlagen zur Erkennung, Verfolgung und Analyse unbemannter Fluggeräte ausstatten. Diese schnell aufzubauenden und mobil einsetzbaren Anlagen wird G4S unter anderem an die Staatspolizei von Lettland liefern. Damit können die dortigen Behörden unter anderem Großveranstaltungen vor Luftangriffen von Drohnen sichern.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



„Die Partnerschaft mit Dedrone ermöglicht es uns, eine weitere Komponente zu unserer Risikoanalyse hinzuzufügen, um die individuelle Bedrohungslage beim Schutz des Luftraums unserer Kunden zu bewerten“, schreibt G4S in einer Mitteilung. „Dadurch, dass die Dedrone-Lösung problemlos in Produkte von Drittanbietern integriert werden kann, können unsere Kunden das System zur Bekämpfung von unbemannten Flugsystemen schnell in ihre bestehende Sicherheits­infrastruktur einbauen“, erklärt Erik Deleersnyder, Manager von G4S. Auf die Systeme der Deutschen greift bereits die Ukraine zur Abwehr von russischen Drohnenangriffen zu.