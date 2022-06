Folgen der Inflation : Das Sparen am Urlaub beginnt

Nicht weniger als eine „perfekte“ Urlaubssaison auf Mallorca kündigte der Reisekonzern TUI vor einigen Tagen an, als er ein Flugzeug am dortigen Flughafen auf den Namen der Insel taufen ließ. Steigende Buchungszahlen für sogar etwas längere Aufenthalte ließen den Marktführer frohlocken. Doch eine neue Untersuchung zeigt, dass die Deutschen wegen der angezogenen Teuerung das Thema Urlaub beim Sparen keineswegs ausklammern.

Drei von vier Bürgern wollen mit Reisen künftig kürzertreten, das ergibt eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsprüfers und Beraters PWC, die der F.A.Z. vorab exklusiv vorliegt. „Die hohe Inflation droht die aufgeflammte Reiselust schnell wieder einzutrüben“, sagt Ingo Bauer, Leiter des Bereichs Transport und Logistik von PWC Deutschland.

1021 Menschen wurden für deren repräsentative Studie befragt. Das Ergebnis: 72 Prozent wollen sich mit individuellen Reisen innerhalb Deutschlands einschränken, 75 Prozent mit Fernreisen und sogar 76 Prozent mit Pauschalreisen in Europa – inklusive Mallorca.

Zuletzt mehr Neubuchungen als 2019

Die Urlaubsbranche gab sich hingegen zuletzt geradezu euphorisch. Die Vertriebszahlen des Reisemarktforschers TDA zeigten, dass in den Monaten Februar bis April die Buchungsumsätze für den Sommer durchgehend über den Vergleichswerten von 2019 lagen. Bis Januar war weniger gebucht worden, seitdem schmolz der Rückstand auf die alte Normalität. Der Wert aller eingegangenen Buchungen lag zuletzt nur noch 23 Prozent unter den Vor-Corona-Vergleichszahlen.

Als Hoffnungsverstärker kamen Erkenntnisse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen dazu. In ihrer jährlichen Reiseanalyse wies sie Rekordwerte aus, wenn es darum geht, ob Bürger Lust, Zeit und Geld zum Verreisen haben. Doch in diesem Jahr könnte die Analyse einen Schönheitsfehler haben: Die Befragungen fanden großteils vor Weihnachten statt – dass Geld wegen steigender Preise knapper wird, bekamen deutsche Haushalte erst danach zu spüren. PWC hakte Ende April nach.

PWC-Fachmann Bauer will daher nicht recht in den Branchenjubel einstimmen. An der großen Reiselust hat auch er keinen Zweifel. „Die Menschen sind nach zwei Jahren Balkonien urlaubsreif“, sagt er. Doch die privaten Finanzen könnten fortan Pläne durchkreuzen. Und trotz aller Aufholtendenzen fehlt der Branche noch ein Fünftel des Umsatzes zur alten Normalität. „Die zögerliche Bereitschaft, zu reisen, ist bei vielen Menschen weiterhin vorhanden, denn die Pandemie wurde nicht offiziell als beendet erklärt“, sagt Bauer.

Trügerische Zahlen?

Die Buchungsstatistiken können sich aus seiner Sicht als trügerisch erweisen. Dass die Inflation keine deutlicheren Spuren hinterließ, liege auch daran, dass Urlauber noch Guthaben einlösten, die sie in der Vergangenheit für ausgefallene Reisen erhielten. „Hinzukommen die mittlerweile großzügigen Stornierungsregelungen, wodurch ein Fragezeichen an so manchem Reiseantritt verbleibt – besonders, wenn die ersten Nachzahlungen aufgrund gestiegener Energiepreise die Haushaltskasse treffen“, sagt er.

Reiseveranstalter hatten Kunden mehr Möglichkeiten zum kurzfristigen Absagen gewährt. Sogenannte Flex-Tarife geben Urlaubern gegen einen Aufpreis das Recht, meist bis zu vier Wochen vor der Hinreise kostenfrei zurückzutreten. Gedacht war die Regelung als Ausweg, falls Infektionszahlen hochschnellen. Sie lässt sich aber ebenso aus anderen Gründen nutzen – wenn das Geld auf dem Konto knapp wird.

Lange im Voraus gebuchte Pauschalreisen haben Kunden meist erst zu 20 Prozent angezahlt, der große Rest wird 28 Tage vor Hinreise fällig. „In diesem Zusammenhang geben reine Buchungszahlen heute nicht die exakte Lage wieder“, sagt Bauer.

Sparen nach Sommer spürbar

Dennoch sieht er für die Reisebranche noch eine kurze Erholungsfrist. „Unsere Umfrage zeigt, dass derzeit Einschnitte bei der Urlaubsplanung in Betracht gezogen werden, welche jedoch für die diesjährigen Sommerferien noch nicht im großen Umfang zum Tragen kommen werden.“ Anders sieht es für spontanere Kurzreisen aus. Rund 60 Prozent der Befragten wollen sich im laufenden Jahr weniger Kurztrips, Besuche von Events oder Freizeitparks leisten.

Für große Urlaubsreisen droht die Wende nach dem Sommer. Sofern die Inflation sich weiter so stark entwickele wie zuletzt, werde das „spürbare Auswirkungen“ haben. „Die Ausgaben für Urlaub und Gastronomie werden gegenüber anderen Konsumgütern verstärkt abgewogen“, sagt Bauer. Und Anschaffungen wie Möbel oder Innenausstattungen wolle schon jetzt ein Drittel der Deutschen zurückstellen.

Statt eines großen Reiseverzichts erwartet Bauer, dass die Bürger mit Blick auf den Urlaub individuelle Sparstrategien entwickeln. „So neigt jeder Zweite dazu, eher an der Länge und dem Komfort der Reise zu sparen, als gänzlich auf den Urlaub zu verzichten“, erklärt er. Zuletzt waren die Preise, die Urlauber im Durchschnitt für eine Reise zahlen, gestiegen. „Für eine siebentägige Reise inklusive Flug beispielsweise zahlen Urlauber im Schnitt 11 Prozent mehr als im Jahr 2019“, meldete der Marktforscher TDA. Nicht nur teurere Tickets, sondern auch die Lust auf höherwertigere Ferien spielten eine Rolle.

Nun droht eine Trendumkehr: weniger Luxus, um sich zumindest etwas Erholung zu erhalten. 78 Prozent der Befragten laut PWC-Studie sind bereit, bei Urlauben in hochwertigen Resorts mit Wellnessbereichen zu sparen. Mit Blick auf Ferienwohnungen, in denen sie sich selbst verpflegen können, denken 68 Prozent ans Sparen. 73 Prozent beabsichtigen, in den Ferien weniger zu fliegen, aber nur 61 Prozent planen Kürzungen bei Reisen mit dem eigenen Auto.

Und noch etwas fällt an den Urlaubersparstrategien auf: Je knapper die Reisebudgets werden, desto mehr sinkt die Bereitschaft, den Urlaub mit Blick auf den Klimaschutz nachhaltig zu gestalten. Gerade mal 62 Prozent wollen hier Abstriche machen.